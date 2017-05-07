談到與企業廣域網路有關的產品時，通常我們最先想到的是路由器、防火牆、廣域網路最佳化系統（WAN Optimization），前兩者都是發展得相當成熟的網路設備，甚至早已彼此整合，而廣域網路最佳化系統也出現整合到這兩種產品的情況。

不過，到了2015年，情況開始改變，市面上，開始出現標榜軟體定義廣域網路（SD-WAN）的產品，自此之後，原本成熟、穩定的廣域網路應用市場，似乎又開始熱鬧了起來，既有廠商、新創公司紛紛投入SD-WAN的發展。

從路由器、廣域網路最佳化、資安，延伸至SD-WAN

有些主推SD-WAN的廠商，先前是從邊緣路由器（Edge Router）著手。例如，Cisco在2013年推出的Intelligent WAN（IWAN），原本主打的作法是混合廣域網路，在2015年中之後，正式跨足到軟體定義廣域網路；同時，Cisco目前還有另一條產品線Meraki MX系列，可透過雲端服務平臺來進行網路與資安管理的架構，支援SD-WAN的應用。

而有些廠商原本提供廣域網路最佳化（WAN Optimization）的解決方案，在最近這一兩年，也進軍SD-WAN，像是Silver Peak和Riverbed。Citrix也是一個例子，他們先前有廣域網路最佳化產品CloudBridge，在2016年結合了另一套獨立產品Virtual WAN，改名為NetScaler SD-WAN。

有些廠商則是從其他角度切入SD-WAN，例如Juniper Networks原本有廣域網路最佳化的產品線WX系列，後來停止發展與支援（這部份），而他們這幾年主推的廣域網路解決方案，是基於SDN與NFV的角度，所發展出來的虛擬客戶端駐地設備（Virtualized Customer Premises Equipment，vCPE），當中包含的產品，有網路管理與調度指揮平臺Contrail Service Orchestration，以及部署在分支辦公室的NFX250 Network Services Platform。

此外，市面上，還出現了一些新創公司，專攻SD-WAN的應用領域，像是2013年成立的CloudGenix、2012年成立的VeloCloud、Versa Networks、Viptela，以及2009年成立的Aryaka。

除了網路廠商積極投入SD-WAN，也有資安廠商進軍這個領域。

例如，Fortinet在今年4月推出SD-WAN解決方案，以防火牆硬體設備FortiGate與混合式虛擬應用設備FortiHypervisor為核心，搭配無線網路延伸防護設備FortiExtender，以及集中控管系統FortiManager與資料分析系統FortiAnalyzer，使他們的整體防禦架構Fortinet Security Fabric，能夠延伸到雲端服務與分散式網路環境上。

在自家產品當中提供SD-WAN功能，還有另一家資安廠商——Barracuda Networks，他們在NextGen Firewall F系列的軟硬體應用設備上，增添了SD-WAN的特色。

由此可見，已經有這麼多IT廠商涉入SD-WAN的產品提供，而目前臺灣本地，其實也有廠商開始推廣SD-WAN產品的使用，我們特別介紹4家當前最積極推廣相關應用的業者。

集中管理與地理視圖 絕大多數SD-WAN的解決方案，都能夠以地圖的形式，呈現企業現行部署的SD-WAN網路分布狀態。而有了這樣的操作介面整合，企業的網管人員能以更直接的方式，快速總覽企業整體廣域網路涵蓋的所有駐外據點，並且透過摘要資料了解網路的基本狀態。（圖片來源／Citrix、CloudGenix、Riverbed、Cisco）

Citrix結合廣域網路虛擬化與最佳化，即時判斷最佳傳輸路徑

以桌面虛擬化、應用程式虛擬化聞名的Citrix，旗下也擁有網路產品線NetScaler系列，而在SD-WAN的應用上，他們的解決方案就叫做NetScaler SD-WAN，而且，依照功能多寡，分為標準版、企業版、廣域網路最佳化等三個版本。

企業若要在資料中心與分支據點搭建SD-WAN網路環境，需購買NetScaler SD-WAN的標準版或企業版，至於實際的產品形式，則是硬體應用設備（標準版可用虛擬應用設備建置）。

就基本SD‐WAN的功能而言，Citrix NetScaler SD-WAN的最大特色，主要是運用了自家發展的廣域網路虛擬化技術，提供即時的路徑偵測和選擇，能夠根據接收到每個封包的狀態來研判路徑的品質，並以此進行連外網路的即時分配傳遞，不需手動設定個別應用服務所要運用的傳輸線路。

同時，這套網路系統也能自動依照應用服務的優先順序，來選擇最適合的傳輸路徑，讓單一用戸端使用的單一應用服務，能同時使用多條線路。若發生廣域網路線路中斷，NetScaler SD-WAN所需的切換時間可在10毫秒以下。

此外，NetScaler SD-WAN本身也具備專屬的封包複製多線路傳遞的技術，能針對重要的應用服務，如VoIP、視訊會議等，達到無封包丟失的零中斷服務。

另外從整體解決方案而言，NetScaler SD‐WAN也在單一設備包含多種功能，例如，在安全防護上，提供應用程式層級防火牆，並且可整合雲端網頁安全閘道服務，如ZScaler，提供上網行為管理；在網路服務上，提供動態路由、廣域網路加速、廣域網加速，並且能夠集中分析應用服務的使用情況。

至於實際採用NetScaler SD‐WAN的企業案例，Citrix表示，目前有美國家居生活業者The Tile Shop，紐西蘭付費電視業者Sky TV，以及丹麥農漁局。

CloudGenix強調廣域網路該由應用程式來定義，而非透過路由封包

在市面上的純SD-WAN解決方案當中，目前已經引進臺灣的廠牌是CloudGenix，由翔宇科技代理。

CloudGenix的SD-WAN分為中央控制器、ION Elements、ION Fabric。這裡的控制器是軟體，目前已經整合成雲端服務的形態，負責整個SD-WAN網路的控制、管理、政策設定、分析、產生統計報表，扮演的角色是控制平面，本身並不包含路由協定的處理。至於流量的轉送，則是交由部署在企業資料中心或分支據點的ION Elements來負責。

而所謂的ION，是「Instant-On Network」的意思，ION Elements目前分為兩種硬體設備機型：ION 7000和ION 3000，分別針對企業資料中心與分支據點，而基於ION 3000的產品定位，CloudGenix也提供虛擬應用設備的部署型態ION 3000v。

相較於現行的WAN或是SD-WAN應用，大多是基於封包路由的處理方式，CloudGenix特別強調他們所提供的廣域網路環境，是能夠根據應用程式來定義（Application-defined Fabric），不需要將路由協定層疊起來（overlay routing protocol），對於應用程式的網路存取運作與效能管理，可以更直接在政策設定中處理，並且偵測與控制延伸執行的子程式，也能擴及企業自行開發、加密的應用程式。

而CloudGenix的特點在於可以辨認目前網路的眾多應用，並提供用戶自訂應用服務的彈性，使其能根據不同應用定義政策，進而選擇則最佳路徑。而在網路安全防護的部分，CloudGenix則是內建應用程式防火牆，提供狀態檢測（Stateful Inspection），而且能夠基於LAN-WAN與WAN-LAN等分區來進行控管（Zone-Based Firewall），偵測應用程式層級的活動，並且在分區之間套用存取控制清單（ACL）的管理。

而在使用案例上，CloudGenix目前公布的企業使用案例，也相當出色，完全不亞於既有的廣域網路設備廠商。例如：美國的私人股權投資和投資管理公司百仕通集團（Blackstone Group）、戶外運動服飾公司Columbia、家具零售商Restoration Hardware，以及醫療保健器材業者Teleflex。

Riverbed結合廣域最佳化與雲端管理，可延伸控制外點區網

以廣域網路最佳化產品SteelHead聞名的Riverbed，從2016年起，開始積極跨入SD-WAN領域，他們在1月併購SD-WAN新創廠商Ocedo，4月宣布推出SteelConnect系列解決方案，正式進軍SD-WAN，當中結合了他們與Ocedo的技術，而且在5個月之後，發表SteelConnect 2.0。

到了2017年上半，他們SD-WAN的相關消息更是不絕如屢。

例如，1月與公有雲服務業者微軟Azure宣布合作，SteelConnect增加快速整合連接Azure網路的功能single-click provisioning；2月發布SteelConnect 2.5版重大更新，並推出大型硬體設備SteelConnect SDI-5030 Data Center Gateway Appliance，同時，也發表了結合自家廣域網路最佳化與SD-WAN功能的設備SteelHead SD系列。在4月，Riverbed又宣布併購Wi-Fi網路廠商Xirrus，目的也是為了強化他們的SD-WAN解決方案。

若單就SD-WAN的產品而言，這套SteelConnect系列包含：SteelConnect Manager管理平臺、SteelConnect Gateway閘道設備、SteelConnect Switches交換器，以及SteelConnect Access Points無線網路基地臺。

其中，SteelConnect Manager扮演的角色是SD-WAN的控制器，是由Riverbed提供的雲服務，用戶所有的設定管理，都透過這套平臺來集中控管；而SteelConnect Gateway則是部署在企業資料中心、駐外據點，提供多種硬體機型、虛擬應用設備，以及雲端服務市集租用（AWS與Azure）等選擇。

至於SteelConnect Switches與SteelConnect Access Points，則是能夠部署在駐外據點的區域網路，協助SD-WAN控制器能夠監督、管理到位於更內部的區域網路。

相較於其他SD-WAN產品，Riverbed SteelConnect系列支援多種廣域網路、雲端服務環境，以及外點區域網路的整合連接，能夠依照應用程式、使用者、網路群組來管理存取規則，以及進行路徑選擇，而其最大的特色，更在於管理平臺支援「先設計網路、後部署」的工作流程，企業不需要派出IT人員前往外點，現場親自安裝設定。

此外，SteelConnect也提供詳細的網路流量監控，協助企業掌握廣域網路的效能，在安全防護上，也內建網路防火牆，能夠辨識與管理經由SSL、TLS、HTTPS加密傳輸的網路應用，並且能透過服務鏈的方式，整合網路安全閘道，例如雲端安全服務Zscaler，以確保分公司直接上網的安全。

而在企業實際採用產品的情況上，Riverbed SteelConnect目前已經累積了不少案例。

例如：工程顧問公司GHD、美妝產品商資生堂（Shiseido）、製藥公司諾華（Novartis）、紐西蘭的連鎖超市FoodStuffs，以及澳洲的線上支付服務業者SimplePay Solutions Group、寢具零售商Snooze、營建材料公司Boral。

可透視應用程式效能及網路流量 在SD-WAN的解決方案當中，對於廣域網路連線狀態的分析能力，也是各家產品強調的重點。（圖片來源／Citrix、Cisco）

Cisco可同時提供基於路由器與雲端管理的SD-WAN方案

旗下擁有眾多網路設備產品線的Cisco，目前針對SD-WAN應用的解決方案，主要有兩大部分——基於本身多款路由器產品的Intelligent WAN（IWAN），以及基於雲端管理平臺的Meraki MX系列網路設備，分別針對企業自行建置、管理的環境，以及運用雲端服務平臺協助企業管理的環境。

過去，Cisco針對企業級SDN技術的網路應用需求，主要推出的整體解決方案，是基於名為APIC-EM（Application Policy Infrastructure Controller Enterprise Module）的控制器，而該公司主打混合廣域網路應用的IWAN，也能支援這樣的軟體定義架構，成為APIC-EM的延伸應用之一。

因此，若本身是Cisco路由器的企業用戶，也打算運用這樣的SDN架構，透過IWAN的搭配，也能延伸出SD-WAN的使用情境。

若要建置IWAN，企業在不同環境需搭配Cisco路由器。例如，在外點需設立ISR 890系列，若想要在伺服器中使用，可以選擇ISR 4000系列搭配UCS E-系列；若是企業總部的資料中心，所用的機型是ASR 1000系列；而在雲端服務的環境當中，也可以透過虛擬應用設備CSR 1000V來達到目的。

在廣域網路的整合上，IWAN運用了多點動態VPN技術（DMVPN），能在不同的寬頻網路連線當中，提供層疊的網路環境與單一路由控制平面，而在安全等級上，DMVPN在IPsec連線的部份，也取得FIPS 140-2認證。

除此之外，IWAN也內建網路安全防護功能，例如，Cisco路由器在作業系統平臺IOS當中，已經整合防火牆（Zone-based firewall）、網路入侵防禦系統；同時，IWAN還能夠結合Cisco的資安解決方案使用，像是雲端網頁安全閘道服務Cisco Cloud Web Security。

如果企業希望更快速建置SD-WAN的廣域網路環境，而且是基於雲端管理的架構，Cisco也提供Meraki的解決方案，而這部份的產品，則可以和市面其他SD-WAN所強調的特色相抗衡。

在使用案例上，根據Cisco所提供的資料，我們看到已經宣布採用IWAN的企業，有德國專攻航運IT服務的業者漢莎系統（Lufthansa Systems GmbH & Co.KG），以及加拿大的機械拍賣業者Ritchie Bros. Auctioneers Auctions；而採用Meraki SD-WAN的公司，則有德國連鎖超市Coop eG。

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