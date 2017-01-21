對於針對性的攻擊手法，端點電腦光是倚賴防毒軟體的把關，企業可能無法完全根除問題，近年來，如雨後春筍般推出的端點偵測與反制系統（Endpoint Detection and Response，EDR），便是能夠找出在端點電腦的潛在威脅，並加以阻斷、清除惡意軟體的解決方案。

這種強調針對端點提供偵察與反制功能的產品，愈來愈多，根據最早提出EDR一詞的市調公司Gartner，他們在市場分析所列舉出的代表性廠商數量變化，就可看出端倪──在2015年5月發布的內容中，已有12家，而最近2016年11月底新發表的報告大幅增加為33家，顯示越來越多的廠商投入這塊領域，提供相關的解決方案，讓想要找出潛在威脅的企業用戶使用。

值得留意的是，現在不只許多知名的資安廠商都有提供EDR產品，也有其他廠商推出相關的解決方案。

此外，市面上的端點偵測與防護產品，也隨著願意投入的廠商增加，變得相當多元。例如，部分產品像Sophos Intercept X、微軟WDATP，它們採用雲端平臺機制，因此企業不需前期投資大量的硬體設備，就能快速建置，也適合人數規模不多、預算較為有限的企業選購；而有些產品如CylanceProtect，則著重在威脅行為初期活動時，就具有主動偵測與阻擋攻擊的能力，甚至強調能取代一般的端點防毒軟體。不過，雖然這些廠商都聲稱他們提供的是端點威脅偵測與反制功能產品，但產品功能與適用的企業類型，存在相當大的差異。

一般而言，企業若是選購需自行架設的EDR產品，無可避免的，需要準備具有足夠處理能力的伺服器，因應分析運算的龐大硬體資源，才能架設，而有些產品則是必須購買指定的硬體設備。現在，有些產品直接採用雲端平臺，主打能夠快速建置，用戶只需部署端點的代理程式，即可上線運作。

協助管理者找出威脅事件的全貌 打破以往端點防護的做法，EDR產品針對可疑的威脅行為加以分析，並能串連受影響的端點電腦、檔案、登錄檔，以圖中Sophos Intercept X的分析為例，它指出中間帶有紅點的處理程序是攻擊事件的源頭，並影響了那些檔案和登錄檔。

採用雲端分析平臺架構產品出現，大幅降低企業導入門檻

以採用雲端平臺的產品而言，端點的集中管控介面，也同樣以雲端型式提供，因此，只要有網際網路連線，管理者就能調查攻擊事件的全貌，並採取反制的措施。對於人數規模較小、或是不想自行維護分析平臺的企業來說，選購提供雲端平臺的端點偵防系統，也許是較為省時省力的解決方案。

而這種透過雲端平臺進行控管與分析的端點偵防產品，也代表分析系統的維護、更新都由廠商執行，因此管理者只需專注在找出威脅事件的全貌即可，不過，採用這類架構的產品，對於無法對外連線、只允許內部存取的端點電腦，便毫無用武之地。我們這次介紹的產品中，Sophos Intercept X與微軟WDATP都屬於這種類型，端點電腦必須倚賴網際網路傳送執行記錄到分析平臺，才能運作。

而CylanceProtect雖然也是採用雲端管理介面，但是基本的識別惡意程式的機制與阻斷能力，都包含在端點代理程式，因此端點電腦若是沒有網路連線，主要影響的是各端點後續的情資統整，以及無法直接透過管理平臺派送公司政策。

在自行建置分析與管理平臺的產品當中，有些也能提供租用的選擇，例如，我們這次測試的CounterTack Sentinel，原本必須至少購買250個端點授權，使用門檻高，而代理商中芯數據也推出類似雲端服務租用的代管模式，由代理商負責架設，並提供每個用戶專屬的管理介面。

端點偵防系統即將成為企業對付進階威脅的情資統整中心

EDR端點偵測與防護系統最主要訴求，就是在端點電腦上藉由可疑行為，找出潛在的威脅事件，這個機制，與我們之前介紹內部使用者行為監控系統（UBA或UEBA）概念有些類似。

UBA/UEBA的對象是內部使用者，收集資料的範圍則是整個企業內部環境（包含端點電腦與網路設備等）。相對來說，EDR只針對端點電腦來收集威脅事件，單靠本身收集到的情資，想要拼湊出事件的樣貌，可能資訊就不夠全面。

值得一提的是，許多廠商開始將端點偵防系統與其他防護產品進行整合，例如，Sophos Intercept X就採用Sophos Central雲端主控臺控管，而這個主控臺也能同時管理其他Sophos產品，包含防毒軟體、網頁安全閘道，以及電子郵件防護。

像是CounterTack Sentinel則可與Blue Coat Security Analytics沙箱連結，此外，它還能接收由同廠牌的Active Defense軟體，檢查記憶體內執行處理程序的掃描結果。

至於WDATP，目前只有與端點電腦的防毒軟體Windows Defender整合，以及可搭配端點電腦管理軟體System Center Configuration Manager、Intune等，但微軟計畫在2017年初，匯整內部使用者威脅監控產品Advanced Threat Analytics，與電子郵件防護Office 365 ATP，企圖將這兩款產品收集到的情資，供WDATP進行更為精確的分析。

提供全域性隔離等反制措施 針對攻擊事件發現的檔案，在EDR系統裡，通常也會進行初步分析，檢查執行過程是否有異於一般流程的行為。基本上，這些產品提供遠端初步處置的功能，像CylanceProtect就能針對全公司的端點電腦，強制封鎖所發現的惡意軟體。

未來的攻擊手法可能看起來無害，必須倚賴相關記錄拼湊出攻擊意圖

由於在許多攻擊事件中，端點電腦是其中重要的目標，加上這些電腦主要依賴防毒軟體保護，駭客攻擊時，便會繞過相關偵測機制，例如，針對目標企業編寫專用的攻擊工具，防毒軟體便無法直接依據檔案特徵碼判斷為惡意軟體。

此外，未來的攻擊手法會越趨於中性，例如使用系統內建的工具，像是PowerShell，下達像是下載惡意攻擊軟體的指令；而對外連線的部分，則可能會利用Google Drive、Dropbox等常見的雲端空間，因此，企業想要調查中繼站與檔案來源，將會更加困難。由於無論是這些內建應用程式，還是公有雲網域，企業都不太可能直接設定為黑名單，因此非黑即白的過濾措施，也受到嚴重的挑戰。

因此，針對新型態攻擊，企業可能必須面臨到的，是如何在端點執行處理程序中，找到疑似攻擊事件的意圖。

臺灣威端特系統科技總經理吳明蔚認為，在端點防護產品之外，EDR將是企業重要的資安投資。特別是現在攻擊工具取得相當容易，有心人士要發動針對性攻擊的門檻大幅降低，企業若沒有透過EDR自動化找出潛在威脅，並加以反制，取代過往極為費時、以人工判讀SIEM記錄的作法，很可能會延誤處理的時效，也難以找到事件源頭，並加以根除。

能總覽整體端點安全狀態 與防毒軟體的報表類似，在EDR產品的儀表板中，可讓管理者快速得知企業內部整體概況，而像圖中的CounterTack Sentinel，可快速切換最近60分鐘、24小時、7天等時間內，代理程式收集到的事件數量，並且歸納不同作業系統版本與各群組的端點狀態，以供調整預防措施參考。

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