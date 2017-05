Go 的語法簡潔易學,無論是新上手或是從其他語言轉換,門檻會比你想像的低。而你可能也已經聽過它在效能上的優異表現,這也是許多人轉向 Go 的一大原因。 Go 在語言中透過語法、格式、測試等種種手法降低開發人員犯錯的機會,好用的標準程式庫更是開發時有力的良好工具。更不用說編譯完成的程式碼,讓上線部署的過程簡單許多。 iThome #Gopher Day 將帶你認識 Go 如何讓開發人員可以更愉悅地開發軟體,看看 Go 如何解決實際產品開發中遇上棘手的效能或部署問題。這將是你認識 Go 的絕佳起步或是交流開發經驗好機會。