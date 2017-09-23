長久以來，普安便一直是國產儲存陣列廠商的龍頭，旗下的EonStor與EonStor DS系列儲存陣列，也是國產儲存陣列的標竿性產品，是擁有國際競爭力的入門級儲存陣列，EonStor GS則是這個歷史悠久家族的全新世代，延續了EonStor與EonStor DS功能穩定、實惠的特色，還藉由改用全新軟體平臺，大幅擴展了應用範圍。

EonStor GS除了源自EonStor/EonStor DS系列的SAN區塊儲存服務功能外，又結合以XFS檔案系統為基礎的NAS檔案服務功能，以及雲端儲存服務功能，成為能同時支援SAN、NAS與雲端儲存服務的多功能儲存平臺，搭配全新開發、更易於使用的EonOne管理介面，可提供更完整的企業儲存服務。

國產龍頭的新標竿產品

除了針對入門級SAN應用的EonStor與EonStor DS系列儲存陣列外，普安前幾年還嘗試過幾種不同面向的產品，包括針對中階SAN儲存應用，擁有Scale-Out特性的ESVA儲存陣列，以及涵蓋了從消費端桌上型到企業端機架式款式，針對NAS應用的EonNAS系列產品。

雖然ESVA與EonNAS系列的發展都不甚順利，兩條產品線沒有延續到今日，但普安仍持續嘗試推動產品線的變革，EonStor GS便是最新的成果。

比起先前藉由Scale-Out架構的ESVA系列來提供更高的擴展能力，並透過獨立EonNAS產品線來涵蓋NAS領域應用的做法，EonStor GS系列仍採用傳統的雙控制器Scale-Up架構，但利用新一代硬體核心大幅提高了效能與擴充能力。另外，普安現在也不再維持一個獨立的NAS產品線，而是透過新的EonOne軟體平臺，讓EonStor GS兼顧SAN與NAS兩種應用。

透過SSD的應用，EonStor GS的一般機型可提供11萬到45萬IOPS的效能表現，全快閃版本還能達到70萬IOPS，已經超越以前的ESVA。同時，藉由近期升級的SAS後端擴展連接能力，EonStor GS的最大擴充能力已達到864～900臺磁碟，已經接近ESVA的等級（ESVA最高階的F70與F75分別提供1,344臺與2,880臺磁碟容量）

而藉由EonOne軟體平臺，EonStor GS能同時用於SAN與NAS兩種環境，等於涵蓋了過去EonNAS的應用領域。

結合SAN與NAS的軟體平臺

先前普安是以EonStor/EonStor DS來提供SAN服務，另以EonNAS產品線來提供NAS服務，而當EonNAS退出市場後，在NAS領域便留下空缺。不過，運用兼具SAN與NAS功能的全新EonOne軟體平臺，現在普安以EonStor GS一個產品家族，就能涵蓋先前兩個產品家族的功能。

EonOne可以在同一個底層儲存池空間上，分別提供SAN使用的區塊層級磁碟區，或是供NAS使用的共享儲存空間，形同以一個虛擬的SAN控制器抓取底層儲存池空間，建構為區塊磁碟區來提供SAN服務；同時，另以一個虛擬的NAS閘道器抓取底層儲存池空間，建構出檔案服務用的共享資料夾，SAN服務與NAS服務彼此平行，在當前的儲存陣列產品中，可算是相當新穎的軟體架構。

提供4個產品系列款式

EonStor GS目前分為GS 1000、GS 2000、GS 3000與GS 4000等4個層級的產品系列，隨著產品定位的不同，各系列的處理器與I/O介面規格也有異。

入門級的GS 1000是Atom-C處理器，中階的GS 2000則採用Pentium-D處理器，最高階的GS 3000與GS 4000處理器為Xeon-D。在I/O介面方面，入門級GS 1000只支援8/16Gb FC、1/10 GbE等常見介面，而中、高階的GS 2000、GS 3000與GS 4000系列，還能額外支援56Gb InfiniBand與40GbE等新式高效能傳輸介面。

另外，EonStor GS的每個產品系列，都含有型號後加綴T字樣的高效能款式，基本規格相同，但改用核心數更高的處理器，以提供更高的I/O效能。

除了前述4個基本系列外，普安還提供一個由GS 3000系列中GS 3025機型衍生的GS 3025A全快閃儲存陣列。基本規格與混合陣列版的GS 3025B一樣，都採用普安新推出的3U/25Bay高密度機箱，與相同的硬體核心，但韌體特別針對區塊層級存取作了調校，可提供比混合陣列版本高出許多的I/O效能（但須搭配普安提供的SSD使用）。

擁有類型豐富的I/O模組選擇

GS系列也延續了先前DS系列的主機端介面卡（Host Board）插槽設計，可於控制器中安裝1或2張主機端介面卡，用於擴展前端I/O埠的類型與數量，等同於其他廠商的I/O模組設計。

這次普安特別為我們提供了14種主機端介面卡，其中包括56Gb InfiniBand與40GbE等新規格介面。

EonStor GS系列的儲存組態

延續普安EonStor系列以來的傳統，EonStor GS系列也採用內含磁碟槽的控制器機箱型式，再搭配JBOD磁碟櫃來擴充容量。在機箱型式方面，GS系列提供了2U/12Bay、2U/24Bay、3U/16Bay、4U/24Bay與4U/60Bay等5種較常見的款式，以及新推出的2U/25Bay高密度款式。GS系列中各家族能支援的機箱型式各有不同，GS 3000系列能支援全部6種機箱，GS 4000系列則只提供2U/24Bay與3U/16Bay兩種，最新的2U/25Bay則只有GS 3000系列（含全快閃的GS 3025A）支援，詳見附表。

在GS系列可用的JBOD磁碟櫃方面，也有2U/12Bay、2U/24Bay、2U/25Bay、3U/16Bay與4U/60Bay等5種型式可選，可配合用戶不同的磁碟容量與儲存密度搭配需求。

值得一提的是，普安在上個月發布的升級中，大幅擴展了GS系列的擴充容量。GS系列過去是透過控制器主機板內含的2組SAS埠，來串接JBOD磁碟櫃，最多能串接7組磁碟櫃，若採用4U/60Bay的JBOD磁碟櫃，加上控制器機箱的內含磁碟，最大擴充容量是444臺磁碟。

而在升級後，GS系列中的2000、3000與4000等3個家族，都能在控制器的主機端介面卡（Host Board）擴充槽中，安裝1張SAS擴充卡，藉此提供額外一條SAS連接通道與2組SAS埠，從而加倍了外接的JBOD磁碟櫃數量，也讓GS 3000系列的最大擴充容量一舉提高到900臺，2000與4000系列也提高到864臺，已經達到中階儲存陣列的層次（3000系列的控制器機箱有4U/60Bay款式的控制器機箱，而2000與4000系列則只有2U/24Bay，所以3000系列加上JBOD的總容量，高於其他機型）。

JBOD擴充磁碟櫃 GS系列可搭配5種JBOD擴充磁碟櫃，包含2U/12Bay 的JB 3012A、2U/24Bay的JB 3024BA與2U/25Bay 的JB 3025B、3U/16Bay的JB 3016A，以及4U/60Bay的JB 3060與JB 3060L。 目前GS 2000、3000與4000系列都新增了安裝後端SAS擴充模組功能，可提供額外2組SAS擴充埠，從而把可串接的JBOD擴充磁碟櫃增加一倍。

混搭硬碟、SSD或全快閃組態 EonStor GS系列可以支援當前主流型式的硬碟與SSD，包括3.5吋/7200轉的NL-SAS與SAS硬碟、2.5吋1萬轉與1.5萬轉的SAS硬碟，以及2.5吋SAS或SATA SSD等，不過若選用全快閃機型時（GS 3025A），必須使用普安提供的SSD，以搭配全快閃機型調校過的韌體，發揮最大效能。

EonStor GS系列硬體徹底解剖

GS系列的硬體核心分為三個位階，入門級的GS 1000搭載了原稱為Avoton的Atom-C處理器，中階的GS 2000則採用Broadwell-DE平臺的Pentium-D處理器，最高階的GS 3000與GS 4000處理器均為Xeon-D，同樣也是Broadwell-DE平臺。

另外，EonStor GS的每個產品系列，都含有型號後加綴T字樣的高效能款式，基本規格相同，但改用核心數更高的處理器，以提供更高的I/O效能，例如GS 1000T與GS 1000同樣採用2.4GHz Atom-C處理器，但核心數從4核提升為8核；GS 2000原本的處理器是2核心的2.2GHz Pentium-D，GS 2000T則改為4核心的1.6GHz Pentium-D；至於GS 3000T與GS 4000T的處理器，也從GS 3000與GS 4000的4核心2.2GHz Xeon-D，改為6核心2.2GHz Xeon-D。

電源供應器

GS系列均採用具備熱備援與熱抽換能力的雙電源供應器，以我們這裡的GS 3025來說，採用的是2組530W規格電源供應器。

連接埠配置 延續先前EonStor DS系列的做法，GS系列的連接埠也分為2種，一為主機板內建的連接埠，另一為透過選購主機端介面卡提供的額外連接埠。以這裡的GS 3025B來說，每組控制器本身的主機板，都內含了2組用於外接JBOD磁碟櫃的12Gb SAS埠(圖示1)、2組連接前端主機的10Gb iSCSI埠(圖示2)、1組GbE管理埠(圖示3)，以及用於連接前端主機的1Gb iSCSI埠(圖示4)。另外還有2個空的主機端介面卡擴充槽(圖示5)，可安裝額外的主機端介面卡，提供不同型式的主機端埠。

支援雙控制器組態

GS系列各機型均有單、雙控制器兩種款式可選，單控制器版本均可升級為雙控制器。

主機端介面卡

GS系列的控制器均內含了1或2組主機端介面卡擴充槽，可安裝選購的主機端介面卡，提供額外的主機端連接埠。照片中左為兼用於8/16Gb FC、10Gb FCoE與10Gb iSCSI的4埠多功能介面卡，右為雙埠10Gb iSCSI介面卡。

控制器解剖

以我們這臺GS 3025B為例，搭載的是1顆4核心、2.2GHz的Xeon-D處理器（屬於Broadwell-DE架構） ，搭配預設的2條4GB DDR4記憶體。用戶可將記憶體擴充到256GB規格。控制器中還含有斷電備援用的超級電容與Flash模組，發生斷電時，由超級電容提供緊急供電，將記憶體中資料寫入Flash模組。

EonStor GS的軟體架構與管理介面

比起硬體規格的更新，EonStor GS儲存陣列家族最大特色，其實是採用全新的EonOne軟體平臺。

與普安上一代的SANWatch軟體平臺相比較，SANWatch是一個專門針對SAN應用的平臺。而EonOne則是同時結合SAN與NAS兩大儲存服務的軟體平臺。

過去結合SAN與NAS兩種服務的儲存陣列產品，大多不出這兩條路線：

(1)在SAN的底層上搭配NAS控制器頭。也就是先由SAN構成底層儲存區，另外再搭配NAS控制器頭來提供NAS服務，同時存在SAN與NAS兩種控制器，且NAS是建構在SAN的上層。

(2)在NAS的底層上透過軟體模擬來提供SAN服務，在NAS的檔案系統空間上，利用FC或iSCSI Target軟體建構SAN儲存區，並提供SAN存取連接，系統只有NAS控制器，而SAN服務則是以軟體方式建構在NAS的上層。

而EonOne軟體平臺則採用了更新穎的SAN與NAS平行架構，在共享的底層儲存區之上，以類似VM的型式，平行地提供SAN與NAS兩種服務。

在EonOne平臺底層結合邏輯磁碟區而成的儲存池上，用戶可以像標準的SAN儲存設備一樣，建立供SAN環境使用的區塊層級磁碟區，然後以LUN的型式透過FC、iSCSI介面掛載給前端主機使用；也能像標準的NAS設備一樣，建立基於XFS檔案系統的檔案系統磁碟區，然後再於其上建立共享資料夾，讓前端使用者可透過NFS、CIFS、AFP等標準檔案傳輸協定，來存取共享資料夾。

EonOne也提供了新的管理介面，網頁控制臺介面是全新設計，比起先前SANWatch必須安裝獨立管理軟體的麻煩，EonOne只需使用瀏覽器登入系統，便能提供完整管理功能，還可透過內含的Service Manager功能，自動將系統狀況回報原廠。

EonOne軟體平臺架構 在共同的儲存池上，分別透過執行SAN Fireware的軟體模組，與執行CentOS的軟體模組，來提供SAN與NAS的存取管理與服務，SAN與NAS兩種功能彼此平行。圖片來源／普安

儀表板式控制臺 EonOne平臺完全透過瀏覽器操作的網頁控制臺來管理，免除了先前SANWatch須另外安裝管理軟體的麻煩，同時EonOne的控制臺介面外觀也全面翻新，以儀表板為核心，型式更新穎、操作也更親和。

兼具SAN與NAS服務 先將磁碟機建立為邏輯磁碟區（LD），再結合成為儲存池（Pool），就能在儲存池建立提供SAN服務的區塊磁碟區（Volume）與LUN，或提供NAS服務的檔案磁碟區與共享資料夾。

EonStor GS系列的主機端介面卡

透過與儲存陣列控制器搭配、可按需選購與彈性搭配的主機端介面卡模組，可以讓儲存陣列擺脫特定I/O介面規格的束縛，依用戶需要來調整主機端介面的型式與數量。

直到幾年以前，只有外商儲存陣列產品才提供這種選購I/O模組的彈性，而普安從4年前發表的EonStor DS 3000系列起，便為儲存控制器引進了主機端介面卡（Host Board）擴充槽設計，並提供了配套的多樣化主機端介面卡，是我們所知最早提供這種設計的國產儲存廠商。

最新的EonStor GS系列，也繼承了這種安裝與選購主機端模組的能力，GS 1000的控制器含有1個主機端介面卡插槽，GS 2000、3000、4000系列的控制器則含有2個主機端介面卡插槽，藉由為控制器選購與安裝主機端介面卡，從而擴充不同形式與數量的主機端介面。我們這裡列出14種主要的主機端介面卡模組，其中又可分為Type 1與Type 2兩種，彼此寬度不同，不能混用，前者是供只有1個主機端介面卡插槽的機型使用（如GS 1000與DS 1000），後者供含有2個主機端介面卡插槽機型使用。。

顧名思義，主機端介面卡是提供連接前端主機的I/O埠。不過普安最近又新增了利用主機端介面卡擴充槽，安裝SAS後端擴充卡（Expansion Board）的功能，可安裝1張內含雙12Gb SAS埠的模組，提供另一條SAS擴充通道，從而增加後端可連接的JBOD擴充儲存櫃數量。

GS系列的控制器均含有1或2組主機端介面卡擴充槽，用於安裝選購的主機端介面卡，藉此提供額外的主機端連接埠。

4 埠1GbE iSCSI模組

提供4 組1GbE的RJ45 iSCSI埠。

4 埠16/8Gb FC+10GbE 模組

提供4 組兼用於8/16Gb FC、10GbFCoE與10Gb iSCSI的SFP+埠。

雙埠40GbE 模組

提供2 組40GbE的QSFP埠。

雙埠10GbE iSCSI 模組（SFP+）

提供2 組SFP+型式的10GbE iSCSI埠。

雙埠10GbE iSCSI模組（RJ-45）

提供2組RJ-45型式的10GbE iSCSI埠。

雙埠12Gb SAS 模組

提供2組連接主機端的12Gb SAS埠。

4 埠16Gb FC 模組

提供4組16Gb FC埠。

4 埠16/8Gb FC+10GbE 模組

另一種FC、FCoE與iSCSI模組，含4組兼用 FC、10Gb FCoE與iSCSI的SFP+埠。

雙埠56Gb Infi niBand模組

提供2組56Gb InfiniBand主機端埠。

雙埠40GbE 模組

另一版本的4 0 GbE QSFP埠模組。

雙埠12Gb SAS 模組

另一版本的12Gb SAS主機模組。

雙埠10GbE iSCSI 模組（RJ-45）

另一版本的RJ-45型式10GbE iSCSI模組。

雙埠10GbE iSCSI 模組（SFP+）

另一版本的SFP+型式10GbE iSCSI模組。

4 埠1GbE iSCSI模組

另一款4埠GbE iSCSI模組。

EonStor GS的資料服務軟體功能

EonOne軟體平臺不僅能兼顧SAN與NAS兩大基本儲存應用，也相對應提供了更多面向的資料保護機制與資料服務功能，來因應不同層級的資料保護與應用需求。

EonOne最基本的保護機制，是底層邏輯磁碟區組成儲存池（Pool）時提供的傳統RAID保護，一共有RAID 0、1、0+1、3、5、6、10、30、50、60等10種可選。

在儲存池之上，EonOne提供了建立磁碟區（Volume）的快照與鏡像（Mirror）功能，其中快照屬於傳統的Copy-on-Write型式，鏡像功能則又分為2大類：一次性的Volume Copy，與連續性的鏡像，均可用於本地端或跨異地端建立鏡像複本，其中鏡像又分為連續執行的同步模式，或按設定排程執行的非同步模式。

磁碟區快照、鏡像或遠端複製都屬於區塊層級的保護，EonOne另外還針對NAS磁碟區的共享資料夾，提供了檔案層級的Rsync遠端複製功能，可將指定NAS共享資料夾的資料，定期複製到指定的遠端資料夾。

除了快照、鏡像與Rsync這幾種資料保護類型的功能外，EonOne還提供了一系列用於支援與強化EonStor GS儲存效率的進階軟體功能，包括提高擴展彈性的雲端整合功能、提高儲存空間使用效率的Thin Provisioning與自動分層儲存，以及提高I/O效能的SSD快取等。

其中最引人注目的是雲端整合功能，可以讓GS系列儲存陣列扮演雲端閘道器角色，只要用戶擁有Amazon S3、微軟Azure或阿里雲等雲端儲存空間帳戶，便可在EonStor GS上建立與雲端連結的Volume，從而可利用Cloud Tiering雲端儲存層、Cloud Cache雲端快取與Cloud Backup雲端備份等3項功能。

Cloud Tiering可視資料存取頻繁程度，將資料在EonStor GS的本地端或雲端儲存空間之間遷移；Cloud Cache則會將寫入EonStor GS的資料一律搬移到雲端儲存空間，只在本地端保留經常存取資料的複本。當用戶啟用Cloud Tiering與Cloud Cache後，則可利用Cloud Backup將快照複本轉到雲端上儲存，節省本地端空間。

至於SSD快取則是利用內含SSD作為讀取快取，強化讀取效能；自動分層儲存則能視GS系列機型，與內含儲存裝置類型，混合SSD與硬碟建立2或4個儲存層，並視存取頻繁程度，在不同儲存層間搬移資料，以便將資料置於合適儲存層上。

區塊層級的快照與鏡像 針對SAN區塊層級的資料保護，EonOne提供了用於儲存池與所含磁碟區（Volume）的快照，可在本地端建立多時間點快照複本；還有 2種磁碟區鏡像功能，包括跨遠端的同步模式與非同步模式鏡像，以及在本地端製作鏡像的Volume Copy功能。

檔案層級遠端複製 EonOne平臺完全透過瀏覽器操作的網頁控制臺來管理，免除了先前SANWatch須另外安裝管理軟體的麻煩，同時控制臺介面外觀也全面翻新，以儀表板為核心，更新穎、也更親和。

獨特的雲端整合應用 EonOne提供了3種雲端儲存整合功能，雲端備份可將雲端儲存空間作為快照備份目標；雲端儲存層則可將雲端作為儲存冷資料的儲存空間；雲端快取則能讓GS儲存陣列作為雲端儲存的快取，本地端只保存經常存取資料。

彈性的自動分層儲存管理 視EonStor GS儲存陣列機型不同，EonOne平臺的自動分層儲存功能可提供2個或4個儲存分層，系統會優先寫入SSD儲存層，用戶能自行設定重新遷移資料分層的時間間隔。

產品資訊

普安EonStor GS系列

●原廠：普安(02)2226-0126

●建議售價：廠商未提供

●機箱型式2U/12Bay,2U/24Bay,2U/25Bay,3U/16Bay,3U/24Bay,4U/60Bay

●儲存容量：360～900臺磁碟

●主機端介面：8/16Gb FC, 1/10/40GbE iSCSI, 56Gb InfiniBand, 6/12Gb SAS

●資料服務功能：快照,鏡像,遠端複製, Thin Provisioning,自動分層儲存,SSD快取,雲端整合

【註：規格與價格由廠商提供，因時有異動，正確資訊請洽廠商。】