我們這次測試的次世代防火牆產品中，Cisco推出的ASA系列入門款ASA 5506-X設備最為便宜，不到5萬元（未稅，維護費用另計）就能擁有，針對進階防禦的部分，則是提供可選用的Firepower擴充模組。

若是企業初期想要在較低的預算中，取得最基本的次世代防火牆功能，但又考量到未來的擴充性，ASA 5506-X便提供了這樣的選擇。只是在擴充之後，Firepower模組便要由另一套獨立的系統控管，雖然，設備與擴充模組的管理平臺，原廠已經計畫最終要整合成單一的網頁介面，不過就現階段而言，企業取得擴充功能之後，管理者同時要在兩種管理平臺監控及制訂政策。此外，在設備的管理上，管理者必須在電腦上安裝指定軟體才能執行。

ASA 5506-X的網路介面總共配置了8個GbE埠，企業可自行設定為WAN埠、LAN埠，以及DMZ埠使用。在設備的硬體規格中，雖然沒有列出處理器的規格，但擁有4GB記憶體與多達8GB快閃記憶體，算是不錯。在效能規格的部分，ASA 5506-X防火牆最大的吞吐量為750Mbps，VPN則有100Mbps（在3DES與AES加密標準條件下測試），在防火牆、應用程式控管，以及IPS三項功能同時運作的情況下，吞吐量是125Mbps，適合網路流量不大的環境。

根據代理商零壹科技提供的價格資訊，對於ASA 5506-X的進階選用功能，包含IPS、網路進階威脅防護、網址過濾等，都要再加購Firepower軟體授權才能使用。同時，上述的功能，企業也必須透過額外建置的Firepower Management Center（FMC）伺服器，才能控管。

選用的Firepower授權費用是每年33,500元，FMC軟體則是25,000元起（VMware虛擬設備軟體，是購買授權的最基本型式，可列管兩臺ASA設備）。如果把這些加起來，首年建置這套次世代防火牆的成本將超過十萬元。

提供詳細的防火牆政策設定功能

在ASDM應用程式中，管理者可檢視已經連接到ASA 5506-X的電腦列表，並得知連接埠與網路的運作情形。切換到防火牆儀表板中，我們則能瀏覽ASA 5506-X設備3大資訊，包含進出流量的即時走勢圖，以及最常觸發的防火牆政策排行，與內部流量使用量排行等。

在流量分析的部分，ASDM一共提供3種流量比對資訊，分別是即時連線與NAT轉址數量對照、丟棄封包的類型，以及已掃描和識別為SYN的封包DoS攻擊流量速率分析。

其中，使用量排行又細分成4種指標，分別是依據前10名的流量來源、目的地、網路服務，以及使用者。因此，管理者可檢查是否有疑似異常的情形。

設定防火牆的政策部分，管理者可透過ASDM建立ASA 5506-X運作的各項規則，其中，與網路相關的部分，包含流量存取、NAT、指定網址過濾伺服器，以及使用者可存取的開放FTP站臺和網頁伺服器等。針對惡意威脅，主要是威脅檔案偵測與僵屍網路的過濾能力。

像是網路流量存取的政策，管理者可啟用簡易圖表，協助自己以圖像化的方式，檢視政策執行的方法，是否符合預期。此外，這裡也提供了封包追蹤程式，讓管理者能在政策執行異常時，檢查那個環節出現問題。

ASDM在設定政策的介面中，內建了相當豐富的工具，在一般增修與排序指令之外，這裡也能讓管理者輕鬆複製政策，用以建立新的規則。而且，在每個已制訂的項目中，還提供了執行次數統計，和記錄的檢視功能。

需搭配進階防護模組，更能提供次世代防火牆應有功能

若要控管ASA 5506-X的其他安全防護功能，例如IPS、應用程式可視性（AVC）、網址過濾等，管理者則需連接至Firepower FMC才能操作。

由於Firepower模組強調應用程式的可視性，例如，系統可依據得知端點電腦使用的應用程式版本，判斷ASA 5506-X需要額外啟動的保護機制，彌補軟體尚未更新所帶來的資安風險。

在FMC中，管理者可看到各式的威脅資訊，包含IOC（Indicator Of Compromise）、入侵事件偵測，以及根據情境感知分析的可疑事件等。

此外，針對進階威脅事件的管控，企業透過Firepower內建的AMP功能，可進行惡意軟體的軌跡追蹤。由於這種類型的事件往往有潛伏期，因此AMP會針對ASA 5506-X的流量持續分析，管理者可以在FMC中檢視整起事件的發生過程，包含從那一臺端點電腦進入到內部網路，以及受到波及的電腦清單，還有過程之中對外的異常連線等。

Cisco ASA 5506-X防護機制總覽

在ASA次世代防火牆設備的管控方式，Cisco提供針對基本防火牆功能的單機控管，以及針對進階威脅提供選購的Firepower模組，管理者必須到這兩個平臺當中操作。

提供網路運作狀態的儀表板 在ASA 5506-X儀表板中，網管人員可透過左側檢視已與其連線的設備列表，並能針對這些聯網設備與防火牆的防護機制，加以檢視其運作的狀態是否正常。

能夠針對特定網路流量產生報表 在ASDM主控臺中，管理者可指定ASA 5506-X所連接的特定網域，產生流量分析報表。如圖中所示，系統可依據這個連接埠的流量位元數、封包數、流入或流出請求等資訊，提供一個或多個分析圖表。

可擴充威脅情資進階分析能力 針對威脅情資的整合，ASA 5506-X可選用Firepower功能模組，與內部威脅情資進行串連，將網路流量進階分析，並能得知其受駭指標（IOC），追查疑似異常的內部電腦與使用者。

產品資訊

Cisco ASA 5506-X

● 代理商：零壹科技(02)2656-5656

● 建議售價：設備49,750元（未稅）、進階威脅防護功能每年33,500元（未稅）、FMC管理平臺授權25,000元起（未稅），維護費用另計

● 網路埠數量：8個GbE埠（企業可自定WAN、LAN、DMZ）

● 資安防護吞吐量：125 Mbps（應用程式控管與IPS）

● 防火牆吞吐量：750 Mbps

● VPN吞吐量：100 Mbps

● 防毒引擎：廠商未提供

【註：規格與價格由廠商提供，因時有異動，正確資訊請洽廠商。】