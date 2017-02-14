一般來說，管理人員在公司外部時，若得知服務無法運作，需要檢視Windows伺服器的狀態，往往需要透過VPN，遠端連線到伺服器。最近，微軟也推出免費的線上伺服器管理服務Server Management Tools（SMT），管理者可藉此遠端初步檢查公司內部的Windows伺服器情形，並且調整系統設定。

透過SMT，IT人員可管理執行Windows Server 2012（含R2）與2016作業系統的伺服器，對於無桌面元件環境的Windows伺服器，也能納入控管。此外，針對Windows Server 2016推出的極精簡部署模式Nano Server，SMT同樣支援。

微軟藉由Azure入口網站提供SMT，因此，IT人員必須先申請Azure帳號，再部署伺服器閘道，藉此連接到想要管理的伺服器。對於想要部署SMT的IT人員而言，就要準備一臺伺服器做為閘道之用，它必須執行Windows Server 2012以上版本的作業系統，因此針對規模較小的企業而言，閘道可能就需要額外的作業系統授權。

在建置SMT管理服務時，IT人員要事先準備做為閘道的Windows Server主機，然後向管理平臺登錄。在SMT閘道的系統需求中，主機必須執行Windows Server 2012以上版本的作業系統，其中，如果採用Windows Server 2012或是2012 R2，則需要額外安裝Management Framework（WMF）5.0元件。

雖然SMT目前是預覽版本，但大部分的管理功能已經完成，包含能夠重開機、使用者帳號管理、檔案搬移，還可透過PowerShell指令調整伺服器。不過，仍有部分功能還沒提供，像是對於伺服器裡的應用程式管理的部分，現在只有檢視的能力，微軟表示，未來則會規畫加入新增與移除的功能。

不過，若是要將伺服器執行的記錄加以分析，SMT並提供沒有相關的機制，企業可能就要採用其他的付費管理工具，像是Operations Management Suite服務。

產品資訊

微軟Server Management Tools ●原廠：微軟(02)3725-3888

●建議售價：免費（需註冊Azure帳號）

●閘道端最低硬體需求：2個處理器核心、2GB記憶體

●閘道端系統需求：Windows Server 2012～2016（Server Core或桌面體驗模式皆可）

●可管理的作業系統：Windows Server 2012～2016、Nano Server

【註：規格與價格由廠商提供，因時有異動，正確資訊請洽廠商】