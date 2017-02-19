在14吋的商用機種中，由聯想推出的ThinkPad X1 Carbon，在這幾年是少數能獨領風騷的輕薄型商用筆電，每隔一段時間就會推出搭配最新組態的機型。

近期我們又有機會測試到這款產品，我們手上這臺X1 Carbon是搭載了Skylake平臺處理器，而搭配最新Kaby Lake處理器的機型，已在CES 2017大展中亮相，預估第二季中才會上市。

儘管這次測試的X1 Carbon，規格尚未更新到下一代，但放眼近期市面上販售的14吋主流商用筆電產品，大多數產品都維持在1.4或1.5公斤左右，能與X1 Carbon相抗衡的產品是少之有少。像是第1代產品是1.34公斤，而到了第4代，我們實測到重量僅1.176公斤，機身厚度也只有1.65公分。這樣的結果也可看出，每代產品的進步，不只是處理器更新帶來的效能提升，產品輕薄性仍有持續精進。

而且，這代產品的續航力表現，也比以往進步，實際測試能超過6小時。加上一些在連接埠、散熱與鍵盤細節上的改進，都使得這款輕薄產品更具吸引力。如果你想要14吋螢幕與鍵盤配置，又要機身夠輕薄，同時，效能與連接埠不想犧牲太多，這臺產品仍是不錯的選擇。

比前代機種更輕薄，重量從1.3公斤瘦身至1.176公斤

配置14吋顯示器的X1 Carbon，在各項機身特性平衡度的拿捏上，原本就是強調機身重量與薄度的控制，第4代產品在重量上，比起前代產品再次進行瘦身，從1.3公斤減輕至1.176公斤，厚度也從1.77公分降至1.645公分。以外觀而言，輕薄機種還能有如此大幅度的改良，相當不易。

而它的重量也已經能媲美不少12、13吋的輕薄機型，這也是X1 Carbon依然成為14吋經典的主要原因。儘管這一代產品還沒有加入窄邊框的設計，讓機身長寬尺寸更縮減，但以現階段來說，已經是不錯的選擇。

由於它的機身較傳統筆電薄一些，不像傳統商用機種具備應有盡有的周邊擴充性，連接埠配置稍精簡。例如，提供基本的3個USB 3.0埠，以及HDMI、Mini DisplayPort與音源連接埠各1，而機身後側還有Micro SD卡與SIM卡插槽，相當不錯，但沒有內建網路埠、智慧卡插槽等。另外，它還配置了聯想近年新推的OneLink+埠，可連接專屬擴充基座，或是RJ45＋VGA轉接器。

只是，我們看到下一代產品的配置，OneLink+埠顯得很尷尬，因為後續機種並沒有支援，將恢復Mini網路埠，並提供2個Thunderbolt 3埠，同時也將推出Thunderbolt 3 dock 與USB-C dock。

附帶一提的是，這臺產品機身主要散熱位置也有特別調整，普遍ThinkPad產品在機身側邊都有配置散熱出口，在第4代X1 Carbon中則取消，因此使用者將手放在機身側邊時，不再會感受到熱氣。不過，聯想在機身尺寸更縮減的下一代X1 Carbon，又恢復側邊散熱，這也讓第4代產品更顯獨特。

比前代機種多1個USB埠可用，且側邊沒有散熱風口 這一代X1 Carbon的機身右側，具有兩個USB 3.0埠與HDMI埠，不像前代產品是1個USB埠與Mini網路埠，而且，傳統ThinkPad的側邊散熱出口，也予以移除。

第4代X1 Carbon以OneLink+專屬埠，擴充周邊連接能力 X1 Carbon的機身左側提供USB 3.0埠、Mini DisplayPort、電源孔。特別的是，還有1個OneLink+專屬連接埠，可用於連接OneLink+基座與專用的RJ45+VGA轉接器。

搭載Skylake平臺處理器，且續航力進步有感，比預期理想

這一代的X1 Carbon，主要可搭配的處理器規格有3種，分別是i5-6200U、i7-6500U，以及i7-6600U。其中i5款搭配的內建記憶體規格是4GB，後兩款則搭載8 GB，最大可擴充到16 GB容量，它的硬碟規格都是SSD，有SATA規格與NVMe規格之分，最大容量為1TB。而這款產品的最低規格配置，從41,800元起。

以我們測試的這臺X1 Carbon而言，配置了雙核心2.5 GHz的i5-6200U處理器，8GB LPDDR3記憶體，以及256 GB SATA SSD，作業系統為Windows 10專業版，無線網路支援2天線的802.11ac規格，售價是45,000元。若是改搭同樣容量的NVMe SSD，則要加價約1,900元。

在效能方面，先從X1 Carbon的續航力表現來看，在720P畫質影片循環播放下，可運行6小時10分，算是不錯。不像前幾代產品，在我們的實測下，續航力只在3小時左右。

不僅如此，就我們過去測試前幾代X1 Carbon的經驗，它的續航力通常是低於同時期產品的平均水準，這次第4代產品表現雖然不是很出色，但與近期我們測試的產品相比，算是能達到平均水準。這可能也是因為電池容量規格提升的影響，像是前代產品的電池是50瓦時，這代產品則為4cell、52瓦時。不過，下一代產品續航力提升又更顯著，從官網公布資訊來看，使用時間預估將增加4成。

在運算效能測試上，與我們近期測試過的筆電產品相比，算是差不多，運算能力與同世代i5低電壓處理器的筆電相當。舉例來說，像是在Excel 2010相關測試中，我們實際開啟一個包含大量巨集的XLSM檔，以測量執行效能，在巨集運算時為11.923秒，而檔案開啟花費時間為15.78秒，至於PhotoShop 4.0濾鏡效果的測試結果，在品質最佳的預設放射狀模糊執行上，費時71秒，都算符合預期水準。另外，我們也以AS SSD Benchmark測試產品的硬碟效能，結果為讀取499.14 MB/s、寫入288.96 MB/s，寫入成績明顯落後。

提供FN鎖定、靜音等指示燈號，可方便用戶掌握使用狀況

同時，我們也看到它維持既有X1 Carbon的特色，像是碳纖維外殼設計，通過MIL-STD-810G軍規測試，螢幕上蓋開闔可達180度，配備商用筆電常見的TPM模組，並提供按壓式指紋辨識器，方便用戶手指不需移動就能掃描。

在顯示器規格方面，這臺X1 Carbon是14吋螢幕，解析度為1920×1080，具有廣視角與防眩光特性。而它的高階版本，也有2560×1440的規格選項。

就鍵盤、滑鼠等輸入操作的使用上，X1 Carbon內建了單片式觸控板，觸感佳，能支援多指手勢操作，我們在上面滑動操作都很順暢，而且，小紅點與滑鼠按鍵的設計依舊，增加觸控板之外的操作方式，相當不錯。同時，這裡也具備背光鍵盤功能，有兩段亮度可調，方便使用者在較暗的環境使用時，也能輕鬆找到鍵盤位置。

鍵盤區的使用與操作也很舒適。它的機身按鍵尺寸與一般14吋機型相當，鍵粒的打字觸感與反饋力道適中，鍵帽並有微微的弧度設計，手指貼合而增加了舒適感。

而且，使用者按下Fn+ESC鍵，也能快速切換Fn功能鍵的鎖定，可對應不同使用習慣而切換，相當方便。值得一提的是，X1 Carbon在特定按鍵上，例如大小寫鎖定鍵、Fn鎖定鍵、靜音功能鍵、麥克風靜音鍵，現在都搭配一個小指示燈，以便用戶確認是否處於啟用狀態，相當不錯。

維持ThinkPad鍵盤風格，並增加指示燈號於特定功能鍵上 在經典的小紅點功能之外，X1 Carbon並提供背光鍵盤、按壓式指紋辨識器，鍵盤區上也針對大小寫鎖定、Fn鎖定、靜音與麥克風靜音的按鍵上，都提供一個小指示燈，可方便用戶確認目前的狀況。

產品資訊

聯想ThinkPad X1 Carbon

● 建議售價：45,000元

● 原廠：聯想0800-000-702

● 處理器：Core i5-6200U

● 記憶體：8GB LPDDR3

● 硬碟容量：256GB SSD

● 繪圖核心顯示：Intel HD Graphics 520

● 顯示器尺寸：14吋

● 螢幕解析度：1920×1080

● 機身尺寸：33.3×22.9×1.645 公分

● 重量：1.176公斤

● 作業系統：Windows 10專業版

【註：規格與價格由廠商提供，因時有異動，正確資訊請洽廠商。】