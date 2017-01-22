自Dell與EMC合併後，經過一年多的等待， Dell EMC終於在日前宣布了未來的中階儲存產品，將採取Dell SC系列與EMC Unity系列雙線平行發展的策略。我們這裡介紹的SC4020，便是SC系列的低階入門機型，可提供192臺磁碟與1PB等級儲存容量，支援FC、iSCSI SAN與SAS直連儲存應用，並擁有SC系列一貫的獨特RAID架構與精細自動分層儲存功能。

雙線並行的中階產品策略

在EMC尚未被Dell併購之前，兩家廠商的儲存產品線便有所重疊，特別是在中階儲存陣列與備份軟體兩個領域。以中階儲存陣列來說，Dell自身源自Compellent的SC系列，以及EMC的VNX/Unity系列，便是位階與市場幾乎完全重疊的兩個產品家族。

因此當傳出併購消息之後，兩家廠商如何處理SC與VNX/Unity這兩個重疊產品線，便成了眾所關注的議題。就提高效率，減少研發成本的觀點來看，停掉其中一個產品線，是很自然的做法。

不過在兩家廠商合併後，所舉行的第一次Dell EMC Word 2016大會上，Dell EMC宣布將不會拋棄任一條產品線，將同時維持SC與Unity兩個產品的持續發展，目前並沒有停產計畫，即使日後出現停產的打算，也會為既有產品繼續維持5年的服務。

獨特的Compellent儲存架構

在Dell EMC目前的產品區分中，SC與Unity兩個產品線雖然是容量、效能涵蓋範圍相當的中階儲存陣列，但SC系列主打這個領域的低端、強調性能／價格比的場合，軟體授權與容量授權計算方式都更為實惠；Unity則主打高端，強調彈性與簡單易用。

就名氣與市場能見度來說，Unity勝過SC，而就架構來說，Unity擁有Container化、SAN與NAS服務平行的新穎軟體架構，但磁碟管理架構本身較為傳統，也仍欠缺ㄧ些進階儲存應用與資料服務功能。

相較下，SC系列源自Compellent的SCOS作業系統，則能提供更新穎的分散式RAID架構，還有堪稱當前業界最完整的自動分層儲存功能，可依照儲存媒體類型（高速SSD、低速SSD、高速硬碟、低速硬碟等）、RAID類型（RAID 0、1、5等），來區分不同儲存層。另外SCOS也提供了重複資料刪除與壓縮兩種資料縮減功能，而Unity只有壓縮功能（且只適用於全快閃儲存池）。

特別值得一提的一點，是SC系列的SCOS本身就內含了Live Volume這項跨陣列遠端同步磁碟區功能，而Unity則必須搭配VPLEX才能提供同等功能。

另外在兩家廠商合併後，SC系列也獲得了EMC儲存產品生態系的支援，EMC包括VPLEX、Recover Point、ViPR、PowerPath、DataDomain、Networker、Avamar等儲存產品，都增加了對SC系列的支援，讓SC系列可以提供更豐富的應用。

SC4020是Dell Compellent儲存產品線的中階機型，採用2U雙控制器機箱搭配外接儲存櫃組態，可選用多種不同型式的SSD與不同轉速硬碟，構成分層儲存架構，提供最大192臺磁碟與1PB儲存容量。

Dell SC4020儲存組態

SC4020屬於典型的企業級儲存陣列，由內含雙控制器的2U控制器機箱，加上外接的擴充磁碟櫃組成。SC4020本身的控制器機箱可提供24個2.5吋磁碟槽，另可透過控制器內含的6Gb SAS擴充埠，外接選購的擴充儲存櫃，提供最大192臺磁碟的容量。

在Dell Compellent儲存產品線中，SC4020原本是介於低階的SCv2000系列（168臺磁碟容量），與高階的SC8000與SC9000（均為960臺磁碟容量）之間的中階機型，不過當Dell在今年中發布擁有500臺磁碟容量的SC7020後，SC4020便退居低階機型。以當前SAN儲存陣列產品來看，SC4020的192臺磁碟最大容量，確實也只及入門級的層次。

儘管外接擴充能力有限，但包括SC4020在內的SC系列，可透過Live Migrate功能將多臺儲存陣列組成聯邦系統，將儲存空間擴展到單一系統之外。

SC系列RAID架構與Live Volume功能

圖片來源／Dell

Dell SC系列以動態區塊（Dynamic Block）為基礎的RAID架構，是其他儲存架構最大特色所在，也是自動分層儲存功能的基礎。

在動態區塊架構下，所有底層磁碟空間畫分為由4096個512k區塊組成的2MB Page Pool，作為基本單位，利用散布在所有實體磁碟機上的Page Pool虛擬化區塊來組成不同層級的RAID，無論選擇哪種RAID層級，都能使用到所有磁碟機的效能，也便於靈活混用多種不同RAID組態。但動態區塊架構仍保留了傳統RAID的Hot Spare硬碟，因此重建時間仍存在寫入效能瓶頸。

至於Live Volume則是SCOS 6.7版時新增的功能，可跨兩臺SC系列儲存陣列，透過兩臺SC之間的磁碟區同步複製，建立虛擬化的Live Volume磁碟區，並可透過多路徑I/O（MPIO）掛載給單一前端主機使用，而前端主機則可從任一臺SC儲存陣列存取資料，當其中一臺SC儲存陣列失效時，可自動由另一臺儲存陣列接替提供存取。

也就是說，Live Volume可以跨不同站點的SC儲存陣列，建立跨遠端的Active-Active存取應用，可以大幅提高資料存取的可用性與彈性。

對於其他儲存陣列產品，大多得依靠另外選購的軟體功能，才能提供類似的跨遠端Active-Active存取應用，而SC系列透過本身內含的Live Volume就支援了這項功能。

Dell SC4020硬體徹底解剖

SC4020採用了標準的SBB（Storage Bridge Bay）規格器磁碟陣列機箱，是入門級儲存陣列常見的機箱設計，在2U高度的控制器機箱內，含有2組熱抽換控制器與2組熱抽換電源供應器。由於SC4020推出時間比較早，因此處理器規格相對較舊，後端磁碟介面也仍然是舊的6Gb SAS，除此之外的整體設計與規格配置，大致算是中規中矩。

SC4020的每組控制器都搭載了1顆4核心Xeon E3處理器，搭配16GB DDR3記憶體，還有提供備援電力的備援電池模組，以及用於備援寫入快取記憶體資料的Flash記憶體。

視主機端埠類型不同，SC4020的控制器有3種款式—8Gb FC、16Gb FC與10Gb iSCSI，如果搭配SCOS 7.1版作業系統軟體，還能新增SAS直連介面，不過無論哪一種款式，控制器本身內含的管理埠與遠端複製埠也都可以充當iSCSI埠使用，所以GbE iSCSI也就成為SC4020所有款式的基本規格。另外，每一種控制器也都含有2組外接擴充磁碟櫃用的6Gb SAS埠。

除了透過SAS埠外接擴充磁碟櫃來擴展儲存容量外，包括SC4020在內的SC系列，還可透過系統軟體中的Live Migrate功能，建立跨多臺SC系列陣列的聯邦系統，以變相的Scale-Out架構達到擴展系統的目的。

Live Migrate是以Live Volume為基礎，在SC系列的SCOS 7.0版作業系統新增的功能，可將多臺不同款式的SC系列儲存陣列組成聯邦系統，透過Volume Advisor功能監控各陣列磁碟區存取情況，適時透過Live Migrate將資料搬移到合適儲存陣列，而且不會影響到前端主機的存取。

Dell SC4020系統軟體與管理功能

Dell SC系列儲存陣列軟體核心是SCOS作業系統，源自前身Compellent的Storage Center作業系統，目前最新版本是7.1版。

SCOS是一款典型的SAN儲存作業系統，可以提供RAID資料保護、儲存區管理、FC與iSCSI儲存協定下的儲存空間映射，以及自動分層儲存、快照、遠端複製等進階功能。與其他SAN儲存作業系統相比，Dell的SCOS擁有獨特的分散式RAID架構，並且是最早導入自動分層儲存的產品之一。

自2016年5月發表的7.0版起，SCOS引進了全新管理介面，並增加了重要的儲存管理功能。

新管理介面是稱作Dell Storage Manager（DSM）的管理平臺，這是一個兼用於Dell SC系列、PS系列儲存陣列與FS系列NAS閘道器的通用管理平臺，用戶可透過DSM平臺管理所有Dell主力儲存產品，還擁有當前流行的儀表板式介面，比Dell各儲存產品先前的控制臺介面更容易使用。

另外針對習慣SC系列（即Compellent）傳統操作介面的用戶，Dell也提供了稱作DSM Client的介面，擁有接近過去Compellent控制臺的介面形式，以及更精細的系統管理功能。

7.0版SCOS在新功能方面，最重要的是新增Live Migrate Federation多陣列聯邦架構，與壓縮及重複資料刪除功能。Live Migrate Federation可以在兩臺SC儲存陣列之間，利用Live Volume遠端同步磁碟區功能為基礎，建立一個跨儲存陣列的儲存環境；至於壓縮與重複資料刪除則能大幅提高儲存空間運用效率。

另外SCOS 7.0還新增了對VMware VVols管理架構的支援，Volume遠端複製功能也延伸到可跨SC與PS系列兩個Dell儲存產品線之間進行。

全新DSM管理控制臺 在2016年中改版的7.0版，SCOS作業系統引進了全新的DSM控制臺，透過DSM可統一管理Dell旗下的SC、PS與FS三大儲存產品線。這套控制臺可採用實體主機或虛擬主機部署（Windows），然後再以瀏覽器登入即可。

新增壓縮與重複資料刪除功能 SCOS 7.0新增了壓縮與重複資料刪除兩項重要功能，建立Volume時，可選擇單獨啟用壓縮，或同時啟用2項功能，藉此大幅提高儲存空間運用效率。

精細的自動分層儲存功能 Compellent是自動分層儲存應用的先驅，Dell SC系列也繼承了這個特色，除了可依儲存媒體區分為3個儲存層，還可支援2種SSD儲存層，在每個儲存層下，還可依RAID類型再行分層。

符合傳統習慣的DSM Client控制臺 習慣SC系列沿續Compellent傳統管理介面的用戶，可從DSM控制臺下載DSM Client管理軟體，藉此獲得接近SC系列傳統控制臺的管理介面，以及更精細的管理功能。

產品資訊

Dell Storage SC4020

● 原廠：Dell 00801-863-051

● 建議售價：廠商未提供

● 機箱型式：控制器機箱2U,擴充磁碟櫃2U或4U

● 儲存容量：192臺SSD,1.054PB原生容量

● RAID層級支援：0,1,5,6,10,10DM

● 主機端介面：8/16Gb FC,10Gb iSCSI

● 後端磁碟介面：6Gb SAS

● 內含軟體功能：Thin Provisioning,Thin Clones,同步/非同步遠端複製,自動分層儲存,壓縮,重複資料刪除

【註：規格與價格由廠商提供，因時有異動，正確資訊請洽廠商。】