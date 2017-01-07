對於進階威脅攻擊呈現，CounterTack Sentinel可透過極為簡易的圖像化方式，突顯惡意攻擊的來源、需要調查的電腦，以及所有端點電腦的整體狀態，而對於事件分析資訊提供，Sentinel比起同類型產品更為詳細，有助於協助調查事件源頭。

不過，Sentinel仍然缺乏對於橫跨多臺端點電腦事件總覽的資訊呈現，也尚未提供輸出報表機制，對於自行建置的用戶來說，可能就要與SIEM連結，才能彙整成報表，代理商已經建議原廠加入相關功能。

以部署方式而言，在CounterTack設計這套產品的架構下，企業用戶必須自行架設分析伺服器，而代理商中芯數據表示，由於自行建置Sentinel分析平臺的硬體需求，以及購買時使用者授權人數最低門檻較高，因此，針對使用者人數較少的公司行號，他們在臺灣也提供以端點電腦數量計價的租用方案。

不過，無論企業選擇在內部網路環境部署Sentinel，或是租用代理商的服務，價格相較於其他產品，都高出許多——自行部署含分析平臺所需硬體，建議售價為350萬元起，而在租用方案中，每個使用者每年約1萬元。

提供事件指標，列出已知與疑似攻擊行為威脅 在CounterTack Sentinel的儀表板中，主要以近期行為統計的威脅數量，呈現端點電腦整體狀態，圖中是最近60分鐘的資料，已知分類但尚未解決事件有183件，而代理程式正在追蹤，已經標示尚待處理、結案的事件，分別有1件與2件，完整的記錄可依據行為記錄與端點清單，以及可疑事件類型檢視。

針對可疑行為，列出極為詳盡的調查資訊

針對事件的調查，管理者可以透過搜尋功能，或是直接點選儀表板中，符合特定元素的項目，例如，選擇系統正在追蹤且尚未處理的事件數量，就能檢視這類事件的清單。

此外，系統列出的可疑行為，或是端點電腦，管理者只要透過點選後彈出的選單，就能進入專屬儀表板，或是直接封鎖端點電腦，為可疑行為或是電腦加註標籤等措施，算是相當直覺。

其中，針對可疑行為的部分，比起其他同類型產品來說，Sentinel提供的資訊算是相當詳細，以處理程序的分析來說，系統區分為新建立與遭到終止的處理程序清單；受影響檔案的部分，管理者更可依據新建、被寫入、讀取、重新命名、遭到刪除者等不同情況，進行檢視，因此比起一般端點偵防系統來說，管理者可以得知事件較為完整的樣貌。

例如，在Sentinel發現某臺電腦有惡意程式執行時，就會透過警示通知提醒管理者，檢視其中的發生的行為，像是惡意程式產生的處理程序，或是其他受到影響的正常程序。

而對於某些執行完會自行刪除、藉此試圖消滅證據的惡意程式， Sentinel則是提供事件中遭到刪除的檔案資訊，因此管理者還是能夠調查來源檔案的資料。此外，若是端點電腦的系統檔案被有心人士竄改，記錄也同樣會留下。

提供XML格式的政策設定，具有可自訂的彈性

Sentinel判斷來自端點電腦記錄的風險依據，主要來自於政策庫存放的各種定義。Sentinel的定義區分為3種類型：偵測設定檔、視為異常行為的條件，以及入侵狀態指標（Stateful Compromise Indicators，SCI）等，但不論那一種，都是以XML語法編寫，而非圖形介面設定選單，對於管理者來說有一定的上手門檻。

不過，政策採用XML格式，也代表配置上較為彈性，不受系統圖形介面提供的選項局限，例如，管理者可以直接在段落之間，以註解加以說明，制訂這個政策的原因，或是從那個範本修改、調整了那些段落等等。而對於合適的政策範本，管理者只需透過匯入，或是將XML內容複製貼上就能套用，這也是圖像化介面必須額外提供才有的快速套用機制。

值得一提的是，由於Sentinel有預設的定義檔，系統本身還是有基本的偵測機制。在列表中，這些內建政策XML檔，針對勒索軟體家族，像是Cryptolocker、Cryptowall、Teslacyrpt等，原廠都提供專屬的偵測定義檔，而它們的名稱前都有鎖形標誌，代表企業無法自行修改這些設定。

儀表板依據端點的類型與事件處理的情況，提供威脅風險指標，管理者可快速了解整體狀態

在偵測機制設定之外，Sentinel的威脅情資整合也做得相當好。其中，透過儀表板，我們可以得知企業內部各類型的端點電腦的整體狀態，這裡依據作業系統和使用者群組兩種方式，進行分析，顯示這個類型中，端點電腦安全程度高低的分布情形。因此，管理者可以針對特定作業系統或是使用者，調整其中的防護措施。

這裡的風險等級，來自於系統從端點電腦收集的記錄判斷，Sentinel給予每個記錄打分數（滿分為100），而代表單一端點的指標，則是依據近期風險最高的事件得分為準。

此外，儀表板也會呈現近期發生的事件行為列表，這裡依據Sentinel正在追蹤中，或是已經識為已知攻擊類型的事件，顯示其中尚待處理與已經結案的事件數量。想要檢視較為詳細的資料，儀表板也提供可疑行為列表、有問題的端點電腦列表，以及最常出現的處理程序、檔案、登錄檔、網路連線等統計排行。

CounterTack Sentinel特色總覽

針對攻擊行為的呈現，Sentinel仍然大多以圖像化的方式剖析，然而政策設定與搜尋指令則有特定的語法，對於管理者來說，雖然自訂難度較高，但套用已有規則極為便利，只要匯入就能上線使用。

採用XML語法，政策定義內容能夠自行訂定 對於端點電腦偵測的政策，Sentinel提供了政策定義資料庫的功能，管理者可自行編寫，制訂公司專屬的政策。只是這些政策必須以語法編寫，不像許多同類型產品提供可直接勾選的設定選項，對於管理者而言有上手的門檻。

能同時搜尋端點、檔案與可疑行為事件 當管理者透過Sentinel主控臺調查特定對象時，需要以指令進行搜尋。然而，即使不熟悉指令，Sentinel的搜尋介面也提供基本的項目供管理者點選，例如，指定搜尋資料的時間範圍，或端點是否處於運作中、事件處置的狀態等。

以時間軸呈現可疑行為發生的情形 針對單一事件的詳細資訊提供，Sentinel首先顯示其影響指標（滿分為100），並列出受到影響的端點電腦。接著，這裡以時間軸呈現各種類型的異常行為發生的時間點，管理者可點選其中的圓圈，檢視這項事件記錄的細節。

產品資訊

CounterTack Sentinel

●代理商：中芯數據(02)6636-8889

●建議售價：250個端點電腦授權為350萬元（未稅）、租用方案每端點電腦每年為1萬元（未稅）

●伺服器部署形式：軟體部署、雲端主控臺

●管理功能：端點AD整合、報表輸出、警示通知

●支援端點平臺：Win XP、Win 7、Win 10、Win Server

【註：規格與價格由廠商提供，因時有異動，正確資訊請洽廠商。】