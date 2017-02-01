臺北捷運系統，已經是許多人每天的通勤必需品，每天平均運量約200萬人次，比起1996年木柵線通車時的搭乘人次，已經翻了50倍，它更是臺北市大眾運輸發展的最好例證，而掌管著臺北捷運公司內部的資訊處，則是來自毫無資訊背景的趙孟成。

9年多前，趙孟成從車輛處副理的身分轉任資訊處處長，他過去一直以來都屬於線上維修單位，當時的臺北捷運正要逐步將所有業務、系統電腦化。「他們（現場單位）以為，電腦能夠解決任何事情，事實上不然。」憑藉著過去在現場的經驗，再加上深入了解資訊處的難處後，趙孟成特別重視溝通需求。他指出，資訊處的角色，就是一個溝通者、協調者。

尤其資訊處要負責全公司的行政系統開發、個人電腦維護的後勤工作外，還肩負著線上營運電腦，包含號誌電腦、電力電腦以及環控電腦，也因此資訊處是兩者兼備的角色。

在趙孟成的領導之下，資訊處現在擬定了「需求撰寫工作說明書」以及「系統開發工作說明書」，讓各單位可以準確地提出需求，將資源開發在對的地方。而且資訊處更突破自身技術的束縛，打造出總下載量達60萬次的「臺北捷運Go」行動App。

強調契合需求與流程改造，資訊處開發失誤率驟降

趙孟成表示，剛接任時公司正要將現場維修系統電腦化，但是開出需求的單位並沒有意識到這不僅僅只是將表單資料全部放到電腦裡而已，更重要的是，要配合電腦化，想出一套改善現有流程，又可以順暢運作的方式，如此一來將資料電腦化才有意義。

在經過反覆的溝通，最後資訊處採用去蕪存菁的方案，將重要的數據、關乎趨勢分析的資料放入電腦中，剩下龐大的例行表單就採用掃描的方式存入。

「我常在講『Do the right thing.』，用對的方法做事才有意義。一個系統發展最重要的關鍵就是需求要明確。」電腦化這件事，他表示，這是資訊部門要持續溝通的部份，一定要將各部門的開發需求清楚了解，並透過資訊處制定的「需求撰寫工作說明書」，要求公司內部各單位，在需要資訊處的協助時，清楚地描繪出需求。

不管哪個部門都得按照說明書內的範例來寫，列出目前的人工流程與未來開發後的差異會在哪。透過統一的書面表達，不論是新人還是資深的同仁，都可以很快速的進入狀況。之後，資訊處再根據這份書面資料，進行訪談，進一步溝通、確認彼此的需求與狀況，力求契合。這就是趙孟成所強調的，用對的方法做對的事情。

同時，資訊處也要求，各部門提需求時，必須要檢視現有的人工流程以及未來改造後的樣子。「或許有些比較簡單的系統是不需要流程改造，但是像維修管理這樣複雜的系統，要做開發，流程一定要改造。」趙孟成表示，要從最實際的面向去著手，而不是天馬行空的提出需求。

接下來，就是「系統開發工作說明書」上場的時候。一路從系統訪談開始，系統分析、系統設計，到開發完成測試的程序都訂定出來。

「最重要的是，說明書內將開發出來的系統UI做統一的規範。」他表示，公司系統很多，若系統的使用者介面（UI）都長得不一樣，會造成使用上的麻煩。所以，說明書裡清楚規定了Logo擺放的位置、版型、語言、設定功能位置不能差太多。一旦新系統開發出來，同仁都會很熟悉，也能減少在進行新系統訓練時的負擔。

此外，工作說明書內也規定業務部門提出需求後一定要成立工作小組，由業務單位的一級主管親自召開並主持，要將主管需履行的責任也規範進來。

雖然，這樣的方式不見得會讓開發速度加快，但是可以確定的是，準確符合需求的比例提升不少，也就是失誤率大幅驟降。「開發成功後，我再去修改瑕疵的比例，我認為有減少到一半以上。」他說。

帶頭突破技術障礙，打造60萬下載人次的臺北捷運App

目前資訊處掌管31個系統，委外與自辦的比例大約1比1，而趙孟成一直在推動同仁盡可能自辦系統的風氣。

趙孟成透露，臺北捷運公司是公營單位，受限於採購法，系統需要委外的部份就要用招標的方式，而且廠商的技術能力良莠不齊。他表示，廠商進來的話，首先要讓他們了解臺北捷運公司，之後還要花時間教導廠商原本的程式邏輯架構。而且中間的一些履約管理、計價，甚至是糾紛，經常也耗費去不少同仁的心力。「最後跟自辦的時間相比，不見得委外你會比較輕鬆。」

也因此，他逐步地將一些系統收回來自辦，去年資訊處就收回原本委外的文湖線電力顯示系統，根據行控中心的需求，完成大改造，並且上線使用。2015年的時候，也將辦公室自動化系統（OA）收回自辦，目前開發完成，主要有內部公布欄、會議室預約以及創意提案的功能，也把原來需要人工簽核的公布欄改成電子簽核。

今年，資訊處還要將地理圖資系統（GIS）由委外改成自辦，並且重新開發舊有的人力資源系統。

「我們除了維護管理系統之外，還有一個任務，就是要去突破技術。」趙孟成說，這是公司賦予的重任，也因此，他帶著資訊處不斷衝刺、學習。他驕傲地展示出同仁的成果，一個下載人次超過60萬的行動App「臺北捷運Go」，會即時顯示出列車到站時間，以及各站的地圖、詳盡的搭乘資訊。

他強調，這是完全同仁自己開發的App，在2015年正式上線。他表示，當初也在委外、自辦間掙扎，尤其App跟其他系統不同，技術較新，學校還沒教、同仁也沒有學過。

「自辦？怎麼可能！都沒有人會寫。」不過，他表示，App若委外，會有很大的危險，因為一推出，就是讓外界使用者評判的時候，若是哪個功能不足、有瑕疵或者需要追加功能，採委外模式，就無法這麼有彈性。

因此，最終決定由資訊處自己開發，「沒關係，不會寫App，我們就找人來訓練。」趙孟成說，他們選擇找外面的講師來上課，並將開發的小組分成Android系統以及iOS系統，開發人員就寫程式去抓號誌電腦的行車數據，放到App中。他也告訴同仁，App開發這種最新的資訊技能一旦習得，就是別人拿不走的技能，是一個絕佳的學習機會，「因為有開發時程，你就有壓力，會很用心去學，學的過程你會抱怨好累，為什麼要接這種工作，可是等你寫好，你就會很高興，每個人都變高手了。」

他特別感慨，「資訊這行業，我觀察是蠻可憐的，是一條不歸路。」資訊科技進展的速度太快，10年前學到的現在也不能用了。尤其自己是機械背景的，特別可以感受到差異，他表示，以前學習固體力學、熱力學現在都還適用，但資訊人若沒有跟上腳步，很容易被淘汰，因此一定要強迫自己去學習一些東西，透過自辦的方式，就是方法之一。

臺北捷運Go的推行十分成功，趙孟成也很肯定同仁的努力學習以及成果。他透露，功能不斷增加中，正努力朝向商業化的方向發展。

朝向商業化營運，已在各站布建上千顆Beacon

電子商務可謂近幾年的潮流，臺北捷運也要搭上這一波浪潮，準備利用臺北捷運Go加上低功耗藍牙技術裝置Beacon，來發展出令人耳目一新的服務。

去年底開始，資訊處在每一個臺北捷運站（共117站）都布建了上千顆Beacon，它可以精準定位消費者位置。臺北捷運要利用Beacon的定位特性跟周邊商家結合，並搭配臺北捷運Go的使用。趙孟成舉例，後臺透過Beacon裝置，得知搭乘者目前在雙連站1號出口，此時就可以顯示出1號出口右側的便利商店咖啡正在買一送一，或其他附近商家的優惠消息。

「這是我們看到的商機。」他表示，臺北捷運事業處負責與外部商家接洽，而資訊處就是做技術上的支援。

趙孟成更透露，Beacon帶來了無限的可能，除了商業化外，甚至也可以應用在內部管理，保全巡檢是否有到位，或者維修人員在某個設備房要做例行保養，就可以透過Beacon定位後，立刻下載到相關的工作說明書等。

在趙孟成的領軍之下，2017年還有更多成果將一一展現，包括原本在月臺靜置的側牆廣告，現在也要改成投影的方式，讓廣告動起來。此外，他還要讓每一位坐上捷運的乘客，都有免費的Wi-Fi可以使用，目前已經在小規模試營運，預計今年要公開招標。更要跟學術單位產學合作，利用大數據，建立起設備故障預測的模型等。「今年很忙，除了傳統寫程式外，周邊的IT技術應用，我們都要去做。」他說。

CIO小檔案

趙孟成

臺北捷運公司資訊處處長

學歷：美國密蘇里州立大學機械工程碩士

經歷：在1991年任職臺北捷運公司後，陸續擔任維修部副廠長、木柵處廠長、維修部廠長以及車輛部副理，目前擔任資訊處處長已有9年的時間，任內優先推動「需求撰寫工作說明書」以及「系統開發工作說明書」，更在2015年推出「臺北捷運Go」行動App。

公司檔案

臺北捷運公司

● 地址：臺北市中山北路2段48巷7號

● 成立時間：1994年

● 主要業務：大眾運輸服務

● 員工數：約5,700人

● 資本額：94億元

● 年營收：約187億元（2015年）

● 董事長：董瑞斌

資訊部門檔案

● 資訊部門主管職稱：資訊處處長

● 資訊部門主管姓名：趙孟成

● 直屬主管：副總經理

● 資訊部門人數：95人

● IT預算：約8,100萬元（2017年，不含人事費用）

● IT部門分工：下設系統電腦中心、規劃課、應用課及開發課

IT部門大事紀

● 2003年：完成1條96芯單模、傳輸速率1Gbps之光纖網路骨幹建置，連結總公司行政大樓、各機廠、捷運車站及行控中心各區域網路。

● 2003~2006年：陸續完成設備設施管理、車站帳務整合、重要設備監控、訓練、差勤管理、財會、採購、物料、捷運經營重要文件管理等主要應用系統。

● 2007~2008年：要求現場維修人員制定標準作業程序（SOP）；制定應用程式共同開發規範。建置刀鋒主機（Blade Server）及光纖儲存系統（SAN Storage）。

● 2009~2012年：陸續完成辦公室自動化（OA）、進場作業管制（ACS）、附屬事業管理、小巨蛋營運管理、應收應付款管理等應用系統開發。

● 2010～2011年：建置即時備份系統；建置土城機廠行政電腦機房，並與行政大樓行政電腦機房互為備援。

● 2011年～2012年：建置資料庫異地備援中心。

● 2015年：推出Android及iOS版本之「臺北捷運Go」手機APP。

● 2015～2016年：建置應用系統虛擬主機；陸續完成人力資源管理、運務管理、收銀機收費等應用系統開發。

● 2015～2016年：建置應用系統虛擬主機；陸續完成人力

● 2015年～2017年：配合主機汰換，各應用系統配合進行更新升級。