在家裡跑步機上持續的往前奔馳著，即使汗一直飆、T恤早已經濕透，兩隻腳早已經沒有感覺、不像自己的腳，但是跑步機上的儀表板卻一直提醒我，跑的距離已經逐漸逼近的半馬的距離，心中不放棄跟自己加油鼓勵著：「再撐一下下、再撐一下下，說不定就有機會第一次跑完全馬42公里。」不過，跑著、跑著，跑步機的履帶竟然慢慢地慢下來了，後來甚至完全停止，無法繼續跑步的同時，看到儀表板上面出現一個錯誤編號的訊息，提醒著我，這臺跑步機必須要請業者的維修人員到場維修了。

岱宇國際董事長特助丁平頤表示，在健身器材儀表版上看到一些錯誤訊息，其實多數業者都已經可以做到，但是，岱宇國際接下來將會更進化，透過自己內部的App開發人員，自行開發一個可以和健身器材連線的運動App，未來，一旦設備出現任何錯誤訊息時，當App與設備連線時，App就可接收設備回傳的產品編號與錯誤資訊，App則會將錯誤訊息回傳岱宇國際。因為個資法的限制，App只會回傳產品編號和錯誤訊息，當消費者打電話到岱宇國際的客服專線時，客服人員才可以從系統中，找出回傳的產品編號和錯誤訊號，進一步和消費者資訊作結合。

丁平頤表示，岱宇國際過去幾年來一直為公司上市而努力，而透過ERP系統的導入和各種工廠自動化設備引進，即便整體環境不佳，該公司在去年仍創下毛利率成長超過10％的好成績。他認為，一套可以改善公司生產效率，並且徹底掌握各種原料庫存的系統，是岱宇國際獲利穩定成長的關鍵。

導入ERP系統，完成上市9大循環

丁平頤退伍後的第一份工作，就是腳踏車公司的健身運動器材部門，之後陸續在貿易公司和供應商端擁有二、三十年的工作經驗，這一路以來的工作，全部都是投入在健身運動器材產業中，因此，不論是臺灣或是全球健身運動器材市場的轉變，他心中更是瞭若指掌。

「美國是全球健身市場規模最大的市場，」丁平頤表示，光在2015年全球健身市場產值推估高達100億美元，只不過，除了美國有幾間全球知名的健身器材品牌外，包括亞洲和歐洲多是規模較小的健身器材業者，少見托拉斯型的大型健身品牌業者。至於，臺灣除了經營商用健身器材的上市公司喬山科技外，另外經營家用健身市場的龍頭業者，則是由甫於2016年9月20日上市的岱宇國際領軍，該公司近年也積極進軍商用市場，其他臺灣業者規模相對較小。

岱宇國際從興櫃轉成上市所面臨的第一大挑戰就是，如何完成包含資訊在內的九大循環，畢竟，公司還沒有上市時，可以忍受比較長的當機時間，可以使用Excel管理產品甚至存料號等。他表示，當公司要準備上市時，面對政府的種種規範，導入ERP系統是最好方式，身為一個製造業者，決定採用德國SAP的ERP系統，透過國外的最佳實做（Best Practice）來改變公司營運流程和體質，為公司未來發展奠定基礎。

丁平頤指出，剛開始公司使用SAP Business One ERP系統，從頭打造所有產品資訊、帳務系統，也必須培養公司所有人員如何使用ERP系統。他表示，這個過程是一個練兵的過程，整整花了3年的時間導入、調整和習慣，之後則直接升級到SAP R3的ERP版本。

健身器材高度客制化且交期短，設變是常態

面對ERP的各個模組，丁平頤坦言，生產製造循環是岱宇國際最大的挑戰。他進一步解釋，早期健身運動產業其實是腳踏車產業中的一個部門，因為室內腳踏車產值占公司整體產值太低，部門才慢慢成為獨立公司。

許多人會把腳踏車和健身運動產業的生產製造流程混為一談，丁平頤指出，腳踏車是一個零件組裝產業，有製造輪胎、鏈條、車架等元件的公司，全部都是標準化的規格產品，腳踏車廠只要選好零組件就可以組好一輛腳踏車。

但是，運動健身器材產業卻全完不同於腳踏車產業，丁平頤表示，該產業沒有所謂的標準規格化的零件，所有零件都是客制化產品，A型號健身腳踏車的鐵管長度，無法用在B型號健身腳踏車上，從鐵管模具開發到機臺塑膠射出等，全部都要客制化製作。「這對業者是大挑戰，因為每開發一個新產品，整個流程就必須重新來過一次。」他說。

除了所有零件客制化外，他表示，這個產業從規格確定到製造出貨的周期非只有45天，因為時間周期短，很多產品規格還沒確定時，第一版BOM表就必須先設定，因為客制化程度非常高，等客戶確定最後規格時，往往已經有70％～80％的原料存貨和製程在運行了。

他認為這個產業最刺激的事情就是，產品設計變更機會非常高，很多時候第一版原型不滿意後會進行設計變更；但要設計變更時，工廠端必須要有一個快速反應系統，得趕緊通知製造採購供應商等，告知原本進貨的A原料用不到了，請供應商趕緊把A原料拿回去另做他用，改把B原料送到工廠來使用。

他們雖然也會努力把一些常用的零組件模組化、標準化，但丁平頤認為，這也是這個產業最矛盾的地方，因為當你的零組件都太過模組化的時候，成本管理會受到限制，要製作另外競爭商品時，動作就會不夠快也會不夠有彈性；甚至於，如果要在另外通路銷售，類似產品必須要改變原本成本結構和設計才能獲利，就必須整個設計到製造流程重新來過，如何取得零組件標準化和客制化的平衡點是很重要的關鍵。

ERP系統提升生產效能，毛利率提升超過10％

岱宇國際已有一套供應商管理平臺，邀請所有的供應商業者加入，所需要的原料、交期都清楚載明在該平臺上，一旦有設計變更時，也會在第一時間發出通知，請相關的供應商盤點所需原料品項和數量並直接回覆交期等。

在法說會上，丁平頤一直被問到為什麼岱宇國際的毛利率可以增加這麼快？他表示，最主要的原因就是生產效率提升，包括對所有原料庫存控管。以前，只有到年底發現有一堆鐵管在哪裡，才知道有許多原料庫存浪費的結果。

現在生產製造過程中，所有存貨庫存如何應變都很清楚，有很多預警可以做到精準採購，落實後端的庫存管理等，都要靠IT系統監控才能做到。。

當然，岱宇國際早年也曾面臨過國外客戶倒帳，當初靠供應商幫忙才順利度過危機；2013年在公司進入旺季前，主要生產線發生大火，對公司帶來很大損失。

不過，為了客戶的交期，當時透過許多供應商幫忙，在一個月內四處借場地、借設備，讓員工到場就可以開始生產，也有部分委外製造，大約二、三個月後，原先因為大火耽誤的一個月產能，已經順利追上進度了。

這次大火讓岱宇國際重新打造更現代化的新廠房，畢竟，健身運動產業是接單後才生產，有精準系統協助業者解決呆滯料浪費問題，加上新落成工廠提供更進步生產製造流程等，都讓岱宇國際一路獲利成長。

從App回傳資訊比客戶更早知道產品發生故障

丁平頤表示，早期沒有任何系統還是可以賺錢，但接下來產業環境更嚴峻，希望IT可以進一步在品質管理和客戶服務及行銷策略上提供更大協助，例如，去追蹤每一個出貨的產品，知道每個產品被使用的過程，知道產品發生什麼樣的故障訊息，藉由這些訊息去了解產品被使用的過程是什麼，還有哪一些可以改善之處。

要借力IT的地方就是希望提升客戶服務品質，丁平頤說：「讓客服人員可以比使用者更早知道產品哪邊可能發生故障，就是一種服務品質的提升。」他進一步解釋，消費者遇到問題都會打電話跟客服中心反應，過去經常是，當客服中心接到客戶打來的抱怨電話時，往往會因為情緒化以及資訊不夠完整，客服中心不見得可以立即掌握產品的問題在什麼地方，也大幅降低客服中心可以發揮的效果。

丁平頤指出，原本健身器材設計時有會埋入感應器，每個零件故障從儀表版就可以從顯示錯誤訊號，但以往是消費者打電話給客服中心告知看到哪個錯誤訊息，客服中心就知道後續如何處理。

他表示，現在產品感應器已經偵測到零件故障回傳故障訊息後，因為該公司設計App可以和產品本身連線，App就可以接收到產品回傳的故障訊息。因為消費者下載App時，必須鍵入產品編號後才行註冊，當App在連線狀態時，就可以把產品錯誤訊息回傳公司系統，並彙整產品編號和錯誤訊號到資料庫；未來，客戶打電話到客服中心告知產品編號時，客服人員就可以從資料庫中知道產品問題在哪裡，第一時間提供客戶最適當的解決方式。

當然，也有人建議，是否可以在使用者同意下，把產品資訊和客戶資訊結合並提供給岱宇國際，一旦有接收到任何故障資訊，該公司甚至可以主動出擊和客戶聯繫。

丁平頤指出，因為岱宇國際的產品行銷全球80多國，各國對於個資使用的規定不盡相同，為了怕觸法，現階段暫時還不會開放這樣的過程，未來如果時間成熟，不排除提供這樣的服務。

「因為App是屬於公司產品的重要環節之一，所以會有專門的IT同仁負責開發，」丁平頤指出，但其他包括機房或者是POS系統，則採取委外以及雲端服務業者代管的方式，提供更好的管理成效。「畢竟，公司的資源有效，核心的產品和功能絕對不能委外，才是有利於公司的長期發展。」他說。

當然，App除了用在提供客戶服務上，丁平頤表示，公司高層也有在差旅時希望可以從行動裝置上，得知公司即時營運資訊的需求，不論是ERP系統的App使用，或者是其他更多系統行動化，都是資訊部門持續努力的方向。

CIO小檔案

丁平頤

岱宇國際董事長特助

學經歷：淡江大學統計系畢業，退伍後先到腳踏車公司健身腳踏車部門工作，開啟健身運動產業工作史，之後在運動貿易公司工作，後來在鉑泰實業從國外業務經理當到業務副總，工作22年後，於2015年8月接任岱宇國際董事長特助一職，協助公司管理決策和業務拓展，IT是督導業務範圍之一

公司檔案

岱宇國際

● 地址：臺北市松江路111號12樓

● 成立時間：1990年6月2日

● 主要業務：商用、輕商用及家用健身運動器材

● 總部：臺灣臺北

● 員工數：906人

● 資本額：9.29億元

● 年營收：約49億元

● 董事長：林英俊

● 總經理：王景聰

資訊部門檔案

● 資訊部門主管職稱：董事長特助

● 資訊部門主管姓名：丁平頤

● 直屬主管：林英俊

● 資訊部門人數：5人

● 資訊部門分工：基礎架構2人，ERP維運2人，Web服務1人，App持續徵人中

IT部門大事紀

● 2009年：導入SAP Business One ERP系統

● 2011年10月24日：興櫃掛牌

● 2012年：升級成SAP R3 ERP系統

● 2015年7月：彰化新工廠正式營運

● 2016年9月20日：上市