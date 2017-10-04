行動資安業者Appthority本周公布了今年第三季企業行動裝置所安裝程式的調查報告，包括最受企業員工喜愛的程式排行榜，以及黑名單排行榜。其中，在Android平台上的黑名單首位的是Poot-debug（W100）.apk，在iOS上名列黑名單冠軍的則是WhatsApp。

Appthority掃描了企業環境中的數百萬行動裝置，這些裝置都是受到企業管控的，有些屬於自帶裝置上班（BYOD），有些則是企業所屬的個人裝置（COPE）。

根據Appthority的統計，在Android平台上最受歡迎的前五大程式依序為Uber、The Real Yellow Pages、Facebook、OneNote及Skype for Business，iOS平台上的則是WhatsApp、Facebook Messenger、Uber、RSA SecurID與Adobe Acrobat Reader。

儘管不論是Android或iOS平台上的前五名多為社交或休閒程式，但若觀察前一百名的程式，則不管哪個平台都是以商務程式佔最大比例，例如Android平台上的商務程式佔了16%，居次的是通訊程式的14%，iOS平台上的商務程式則佔了22%，居次的是旅遊程式的18%。

至於黑名單程式排行榜則是由Appthority根據程式的威脅指數所排序的，其中，Android平台上的前三大黑名單程式依序是Poot-debug（W100）.apk、AndroidSystemTheme與Where’s My Droid Pro，而iOS上的黑名單程式前三名則為WhatsApp Messenger、Pokémon GO與WinZip。

由於Android裝置有許多程式下載來源，也造成Android裝置感染惡意程式的機會遠高於iOS裝置。Appthority表示，Android平台上的十大黑名單程式全都偵測到惡意程式，而被列入iOS黑名單的程式則多半是有安全疑慮，例如WhatsApp會傳送通訊錄，Pokémon GO會存取通訊錄並追蹤使用者位置，WinZip則是會寄出簡訊。