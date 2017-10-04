由Yahoo及AOL合併的新公司Oath在周二（10/3）宣布，經過詳細的調查之後，顯示Yahoo在2013年遭到駭客入侵時，約30億的所有Yahoo帳號都受到影響，而不僅是2016年底所揭露的10億帳號。

Yahoo在2016年12月坦承，該公司在2013年遭到駭客攻擊，駭客竊取了超過10億名Yahoo用戶的帳號資料，涵蓋用戶姓名、電子郵件、電話號碼、生日、雜湊密碼，有些帳號還被取得加密或未加密的安全問題與答案，但並不包含信用卡或銀行帳號資訊。

2016年下半年的Yahoo正與Verizon籌備併購事宜，被駭消息傳出後，重創Yahoo的商譽，還惹來數起集體訴訟，使得Verizon把收購價從48.3億美元降到44.8億美元。雙方在今年6月正式完成交易，Verizon設立了新公司Oath來整合AOL與Yahoo兩大入口網站的資源。

Oath本周表示，在整合Yahoo期間，經由外部鑑識專家的協助，他們現在相信30億的所有Yahoo用戶帳號都受到2013年的駭客事件影響，並已開始通知那些額外受到影響的使用者。

有鑑於外洩規模龐大，再加上不少用戶在不同的網站上都習慣使用同樣的帳號與密碼，因此Oath除了呼籲所有Yahoo用戶都應變更他們的密碼及安全問題/答案之外，也建議他們修改其他使用類似帳號的網路服務密碼。

也許是因為Yahoo衰退了，或者是受到駭客事件的衝擊，整合了Yahoo與AOL資源的Oath現在於全球的用戶數只有十多億。