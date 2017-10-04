中國科學院的研究人員今年發表了一篇研究報告，計算人工智慧（Artificial Intelligence，AI）的智商（Intelligence Quotient，IQ），並將它們分級，顯示出就算是最聰明的Google，智商也只有47.28，還不及6歲小孩的55.5。

研究人員先建立一個標準智慧系統，該系統能夠獲取資訊或知識、轉換資訊、掌握資訊，還能回饋資訊，用以統一人類與AI的智商。

在2014年針對全球50個搜尋引擎與人類的智商測試中，18歲人類的智商為97，12歲是84.5，6歲則是55.5，當時前三大智商最高的搜尋引擎為Google的26.5，百度的23.5與360搜尋的23.5。到了2016年加入了蘋果的Siri與微軟的小冰，發現這兩年來的人工智慧有著明顯的進步，但仍然比不上6歲小孩的智力。

2016年的數據顯示Google的智商成長到47.28，百度亦成長至32.92，而小冰為24.48，Siri則是23.94。

除了與人類的智商相比之外，研究人員也將人工智慧分級，完全無法與人類進行資訊互動的系統被列為第一級；可互動的屬於第二級；可升級的是第三級（如作業系統）；能與其他AI系統交換資訊或知識的是第四級（如Google Brain或基於瀏覽器—伺服器的架構）；具備創造力、可創造新知識的是第五級；能夠持續創新，並有資訊主宰及應用能力為第六級。

基於上述標準，在圍棋界打遍天下無敵手的Google AlphaGo只被該研究團隊列為第三級，主因為Google尚未允許AlphaGo接受線上挑戰，仍處秘密研發階段，不符第四級的標準。研究人員還認為AlphaGo缺乏創造力，它無法自行蒐集棋局、強化程式或是模擬比賽，嚴格地說來還落後人類兩級。