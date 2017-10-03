甲骨文（Oracle）於本周一（10/2）發表了區塊鏈雲端服務（Oracle Blockchain Cloud Service），建立大型企業等級的區塊鏈平台，以協助企業打造區塊鏈應用。

區塊鏈系統可用來維護分散式帳本，讓缺乏信任的交易雙方可同意帳本的更新，區塊鏈以P2P協定取代傳統的第三方或實體對帳程序，提供幾近即時且不可抹滅的交易紀錄。

一個區塊鏈系統是由許多驗證節點組成的P2P網路，每個節點皆負責維護帳本的事實與交易紀錄；當客戶所提出的交易造成帳本變更時，區塊鏈的各參與者即會執行智慧合約，並根據彼此間的協議來驗證結果；交易與結果則會被集結在加密的資料區塊中，允許參與者查閱。

區塊鏈的好處包括可降低仲介成本與風險，減少人工在資訊及程序上出錯的機率，加速對帳速度及預防詐騙等，市場上已有數家業者提供區塊鏈雲端服務，包括IBM、Microsoft與SAP。

負責雲端平台的甲骨文資深副總裁Amit Zavery表示，該公司的區塊鏈雲端服務提供了企業等級的區塊鏈能力，將能協助就地部署的ERP客戶，以及基於雲端的SaaS及PaaS客戶加快創新腳步。甲骨文亦加入了Linux基金會旗下的開源碼區塊鏈專案Hyperledger，以相容於開放標準。

Oracle Blockchain Cloud Service除了可整合甲骨文各種雲端服務的資訊之外，亦允許開發人員利用REST API快速打造區塊鏈應用，也將成為甲骨文Oracle Platform for Open Banking的一環。