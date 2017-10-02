為提昇我國的數位競爭力，國內產學研聯手成立「台灣數位科技與政策協進會」，盼加速政府數位轉型，放寬相關法規對產業的限制，包括採購法的修訂、催生資訊長。

發起人義美食品總經理，也是網擎資訊董事長高志明表示，資訊力即國力，資安即國安，數位科技改造未來。台灣現有的法令規章，不符合數位發展的需求，假使國家的產業政策不與時俱進，台灣就可能成為重症的病人被送入病房。協進會的目的在聯合產學研的意見，向政府發聲建言。

立法院院長蘇嘉全表示，國家的數位科技政策應整合，不能分散，需要有人出來負起整合的專責工作，其次需要修法，例如採購法過去是以工程發包的思維設計，但資訊科技的發展快速，需要配合環境的變化修法。立法院將會支持相關政策的修法目標。

立法委員余宛如到場表達支持表示，在上個會期，立法院成立數位國家促進會，協助台灣向數位國家邁進，行政院也有相關的政策，如亞洲矽谷，前瞻計畫中數百億元縮短數位落差等等，但仍時常聽到法規老舊，缺乏競爭力，台灣過去為硬體製造的大國，但近期台灣面臨許多的挑戰。立院推動的數位資訊長四法至今仍末通過，民眾報稅仍無法以更有效率的使用線上服務，各級機關的資訊人員也處於較被動的角色，或是政府單位花費鉅資開發App，但使用率低落等等問題，都需要推動政府改造工作。

她表示，立院有好幾個法案需要儘快推進，包括資訊長四法、採購法第101到103條等等，此外，人才外移嚴重、資金外流等等問題，期待產業與政府往前走。

協進會今天開始成立，並舉行首次會員大會，推舉理事長等人選，未來該會的目標之一是促進產業的溝通，將產業共識反映給政府及立法機構，一方面舉辦研討會促進產官學界對話，提供政府數位科技政策建議等等。

協進會成立初期會先聚焦在三項議題，包括促政府加速修訂採購法、催生行政院層級的CIO、法人組織改革以釋放更多人才。

其中採購法部份，協進會指出現行採購法源自工廠法，為傳統工程管理思維，即投入的工時、原物料成本計算，多採價格標，無法反映現今強調創新與智慧價伹的環境，價格標也帶來低薪、品質低落的問題，政府應加速修訂採購法。不過，高志明表示，目前協會才剛成立，對採購法的修訂還沒有明確的方向。

而法人組織的改革則是另一項協進會所關注的議題，由政府補助成立的法人組織營運數十年，但沒有看到這些組織如民間組織一般因應環境變化提昇競爭力或淘汰，過去時空下設立的法人組織架構及領導方式限制了優秀人才的發展。

至於行政院層級的資訊長及組織，該會認為應設立非一條鞭式，但屬正式編制的行政院層級CIO組織，一方面負責整合推動國家的相關數位政策，並可隨時因應創新資訊服務帶來的挑戰，如Uber、金融科技，有了行政院層級的資訊長組織才能負起責任，帶頭培育創新。

去年11月立院通過資訊長四法一讀，所謂四法包括了《行政院組織法》部分條文修法、《中央行政機關組織基準法》修法、《行政院資訊總處組織法》及《政府資訊機構人員設置管理條例》。但自去年一讀通過後，未再有後續的修法進度，今年6月高志明聯合產學界人士向政府喊話，盼加速通過四法，確立政府資訊長，使政府資訊政策有明確的整合。

推動修法的立委之一余宛如表示，由於政府法規限制，資訊人員在公務機關的升等只能到一定的層級，而使得資訊人員為求發展性轉到其他單位，導致人才的流失，而過去政府的資訊部門也多為支援性質，缺乏政策推動的主動性，因此需要修法進行改革，但資訊四法迄今仍沒有進展，行政院人事總處對設立資訊總處有阻力，目前仍在溝通推動中。