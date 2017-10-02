Google周一（10/2）宣布將取消已沿用十年的First Click Free政策，改用Flexible Sampling模式，讓訂閱服務出版商可以隨意選擇是否要在Google搜尋、Google News或Google Newsstand中開放付費文章供讀者免費閱讀。

Google在2008年發表的First Click Free政策允許使用者閱讀透過Google News或Google搜尋中找到的付費文章，但若使用者要自該文章點選其他連結，就會出現要求付費的頁面，因而稱為「首次點選免費」（First Click Free），一來可提供更好的搜尋品質，供使用者試閱付費文章，二來也可協助出版商推廣訂閱服務。

最初First Click Free並未限制使用者可點選的文章數量，使得出版商抱怨該政策讓使用者幾乎可免費閱讀所有的文章，於是Google在2009年將使用者每日可閱讀的文章數量減少到5則，繼之於2015年再縮減至3則，今日則宣布廢除First Click Free。

在新的Flexible Sampling模式下，出版商得以自行決定免費試閱的數量與模式，而且不再以每日作為試閱基準，允許出版商更靈活地實驗各種試閱機制，以在行銷及創造訂閱用戶之間取得平衡。

儘管沒有強制規定，但Google預期每日更新新聞的出版業者每個月應會供應每名使用者6到10則的免費新聞。

包括紐約時報與金融時報皆已測試Flexible Sampling模式好一段時間。金融時報商務長Jon Slade表示，很明顯地，光是廣告並無法支撐高品質的新聞內容，且現代社會對獨立新聞的需求更甚以往，基於讀者的付費內容或訂閱服務不只是很棒，也是出版商的重要營收來源。