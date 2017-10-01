有別於中國與南韓直接封殺首次貨幣發行（Initial Coin Offering，ICO），且中國開始掃蕩境內的加密貨幣交易，日本金融廳（Financial Services Agency ，FSA）在本周五（9/29）釋出11張加密貨幣的經營執照，還表示並不打算阻止ICO活動。

日本修改了境內的支付服務法案（Payment Services Act），讓加密貨幣在今年4月1日正式成為日本市場的合法交易工具，且不同於其他國家的封鎖政策，FSA針對加密貨幣的交易制定了營運規則，並開放業者申請，本周出爐的即是首批可合法於日本經營加密貨幣交易的11家業者。

根據FSA的規定，加密貨幣交易商必須建置安全與強大的電腦系統，員工必須先行受訓，隔離客戶帳號，也必須檢驗客戶身分，以避免遭到駭客入侵或成為洗錢管道。

日本市場曾培養出全球最大的比特幣交易商Mt Gox，但該公司在2014年2月遭到駭客入侵，損失了75萬個比特幣，最後的下場是聲請破產保護並關門大吉。FSA對加密貨幣交易商於系統安全上的要求即是為了避免類似的憾事再度發生。

就在各國正處於拑制加密貨幣與ICO的發展以保護投資人之際，日本卻反其道而行。FSA認為，除了保護投資人之外，日本也需要支持金融科技的創新。

根據CryptoCompare今日（9/30）的即時資訊，日幣現為比特幣最大的交易幣別，佔所有比特幣交易量的54%，居次的是美元的27.72%，韓元仍佔7.73%，而曾是比特幣最大交易幣別的人民幣目前則只佔3.17%，還低於歐元的3.57%。