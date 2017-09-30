資安業者Duo Security於本周警告，在分析7.3萬台Mac電腦之後，發現其中4.2%的擴展韌體介面（Extensible Firmware Interface，EFI）仍含有安全漏洞，並非是蘋果沒有修補這些漏洞，而是修補不完全，同時預期這類開機前韌體（pre-boot firmware）的安全問題在Windows與Linux中可能更嚴重。

位於主機板上的EFI韌體在作業系統啟動前便開始運作，它辨識並啟動裝置上的硬體元件，再將它們提報給作業系統，操作順序優先於Hypervisor及作業系統。

安全研究人員在2014年底揭露了Mac電腦上的EFI韌體漏洞，駭客可藉由蘋果的Thunderbolt介面將惡意程式植入並常駐於EFI中，2015年即有針對相關漏洞的Thunderstrike與ThunderStrike 2等攻擊程式現身，CIA亦設計了鎖定Mac EFI漏洞的攻擊工具Sonic Screwdriver。

藏匿在EFI中的惡意程式不但可規避作業系統的安全機制、不容易偵測，亦難以移除，不管是重裝作業系統或是更換硬碟都無法擺脫它。

從2015年迄今，蘋果於更新程式中陸續修補EFI漏洞，然而，當Duo Security檢驗於生產環境中使用的7.3萬台Mac電腦時，卻發現有漏網之魚，約有4.2%比例的EFI韌體並未真正被修補。

資安公司Duo Security分析了蘋果這三年來隨著10.10.0至10.12.6的發表所釋出的EFI更新，發現有些Mac的確執行了更新，然而EFI韌體卻未隨之更新，而且未更新EFI韌體的比例也因Mac作業系統、硬體配置或版本的不同而相異，只要是採用10.12 Sierra之前版本Mac電腦上的EFI版本都可能沒有收到應有的更新，甚至有16款Mac型號從未收到過EFI韌體更新，涵蓋iMac、MacBook、Macbook Air、MacBook Pro與MacPro。

Duo Security釋出了EFIgy工具，也提供了詳細的檢測說明，來協助Mac用戶判斷裝置上的EFI韌體是否為安全的版本。

Duo Security建議Mac用戶升級到最新的macOS 10.12.6，也呼籲無法修補EFI漏洞的個人用戶不必太擔心，因為他們相信鎖定EFI韌體漏洞的駭客應是針對高價值的目標發動攻擊，通常是國家級的攻擊行動或是商業間諜。

儘管此一研究是針對蘋果的Mac電腦，不過Duo Security解釋，這是因為蘋果全權負責包含主機板在內的整個平台，方便進行研究，但韌體安全問題在擁有不同主機板及韌體供應商的Windows或Linux電腦上可能更嚴重。