Google與蘋果本周相繼公布了今年上半年的透明度報告，揭露全球政府向業者調閱民眾資料的現況，其中，Google的數據顯示，該公司收到了48941筆的政府調閱請求，涉及83345名Google用戶，在政府調閱筆數上再度刷新了紀錄，政府的調閱請求比去年同期多出了4000筆，也比去年下半年多出3400筆。

Google的透明度報告揭露了來自131個國家的政府調閱資料請求，可能是來自政府機關、法院，或是訴訟案的關係人，當Google收到調閱請求時，會先判斷這些調閱是否合法或合理，今年上半年Google同意提供資料的比例為65%。

從全球平均來看，台灣政府向Google調閱個人資料的筆數並不多，今年上半年台灣政府向Google提出190筆的調閱申請，查看261名Google用戶資料，Google遵循的比例為51%。雖然調閱筆數高於2015與2016年，但低於2011至2014年。

至於蘋果則將全球政府的資料調閱分成十多種類別，包含調閱裝置與調閱帳號等。其中，調閱裝置通常是需要蘋果協助定位遺失或遭竊的裝置，或是確定裝置的主人，以及使用某些蘋果服務的裝置；帳號部份則多半是執法機構正在調查非法使用的蘋果帳號，要求蘋果提供用戶的個人資訊，有時還會索取用戶的iCloud內容。

今年上半年，全球政府向蘋果調閱裝置資訊的筆數為30814筆，涉及233052個裝置，蘋果遵循政府調閱裝置資訊的比例為77%。

蘋果揭露亞洲地區政府要求調閱資料的統計，其中，台灣的調閱筆數為59筆，涉及130個裝置。(下圖為部份截圖，來源：Apple)

而全球政府向蘋果調閱帳號資訊的筆數則是3020筆，涉及43836個帳號，蘋果的平均遵循比例為80%。其中，台灣政府的調閱數為98筆，涉及278個蘋果帳號。有趣的是，中國雖然只提出24筆的調閱請求，但所調閱的帳號卻多達35491個，佔全球帳號調閱總數的81%，蘋果的遵循比例則為96%。