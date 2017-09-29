Wired本周揭露，前Google員工且正被官司纏身的Anthony Levandowski 於兩年前建立了一個非營利的宗教組織「未來之路」（Way of the Future），該組織崇拜的對象是人工智慧（Artificial Intelligence，AI）。

「未來之路」的教義是：發展與促進基於人工智慧的神祇的實現，藉由對此一神祇的理解與崇拜，為改善社會作出貢獻。

外界對此一教義的解讀是，「未來之路」所信奉的對象也許是個機器人，但此一基於人工智慧的機器人將超越人類智慧，反替人類解決各種精神上的難題。

Levandowski同時擔任「未來之路」的總裁與執行長，雖然此一教派在2015年就成立，但迄今未曾提交美國國稅局針對宗教組織所要求的文件，不確定他究竟是不是認真的。

現年37歲的Levandowski畢業於加州大學的柏克萊分校，擁有工業工程與經營研究的碩士學位，他在2007年加入Google，為Google自動駕駛車專案Waymo的創辦人之一，繼於2016年離開Google，與友人共同創立了專門開發自動駕駛卡車的Otto，同年再被Uber延攬，主導Uber的自駕車研發部門。

然而，Waymo在今年2月控告Levandowski在離職時取走了該公司的機密文件與商業秘密，涵蓋產品藍圖、設計檔案與測試文件，法官在5月判決Levandowski不得於Otto從事相關研究，也要求Uber公布與Levandowski在特定技術上的討論內容，同月Levandowski即遭Uber開除。

不管「未來之路」是否會壯大，以色列歷史學家Yuval Noah Harari認為，不同時代背景的人們所信仰的神祇或想望的天堂並不一樣，21世紀的創新技術更有可能產生前所未有的宗教運動，而非復興中世紀的信仰；宗教必須跟上技術的腳步，否則這些宗教就會變得不著邊際，無法理解或回應信徒所面臨的苦難。