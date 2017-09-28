研究人員揭露微軟的Internet Explorer (IE)瀏覽器出現漏洞，讓使用者在網址列輸入不論是網址或是查詢關鍵字，都可能曝光。

這個漏洞是由安全研究人員Manuel Caballero首先發現，它出現在IE的location物件中，這個物件讓人存取瀏覽器頁面的URL資訊。攻擊需要駭入某個網站在其中埋入一段HTML物件標籤，或是透過廣告軟體載入特定HTML或JavaScript程式碼。其次網頁還要加入compatibility metatag，這可以讓網站管理員（或攻擊者）選擇相容的IE版本。

研究人員貼出的示範影片顯示(下)，攻擊者嵌入的上述二類標籤再由IE載入後，location物件遭到欺騙，使惡意物件得以存取原本只有主瀏覽器視窗才看得到的資訊，即使用者輸入的所有內容，包括URL及查詢關鍵字。

研究人員認為，微軟應該要努力讓IE的安全性到達Microsoft Edge的水準，但他認為微軟既然要悄悄淘汰IE，那麼使用者最簡單的自保方法就是不要使用IE。

根據研究機構NetMarketshare的數據，現有桌面瀏覽器以Google Chrome佔最大宗，達47.1%，其次則是IE的12.7% ，比較安全的Microsoft Edge只有4.61%。