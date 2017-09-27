蘋果iPhone 8系列上市不到1周，就有用戶相繼透過蘋果及MacRumors論壇抱怨在通話時會出現劈哩啪啦的靜電干擾聲，蘋果則說已得知此事並會藉由韌體更新修補。

此一問題同時出現在iPhone 8與iPhone 8 Plus用戶進行通話或執行FaceTime的時候，但並不是每次都有雜音，有用戶估計大約打三通電話會有一通出現雜音。

已獲悉此事的蘋果並未對外說明原因，僅說只有少數用戶受到影響，且正著手更新軟體以修補該問題。