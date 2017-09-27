美國第三大消費者信用報告業者Equifax周二（9/26）宣布，該公司執行長Richard Smith將卸下執行長與董事職位，即日退休，且將無償擔任顧問以協助交接。這是Equifax因駭客入侵造成1.43億名消費者的個人資料外洩之後，第三位下台的高階主管，首當其衝的Equifax資訊長Susan Mauldin與安全長David Webb皆已在9月15日下台。

駭客是透過Apache Struts2漏洞入侵了Equifax，Apache基金會已在今年3月修補該漏洞，而Equifax則是在5月被入侵，駭客存取了1.43億名的消費者姓名、社會安全碼、生日、地址，以及21萬筆的消費者信用卡資料，有接近一半的美國人口受到影響。

目前Equifax仍在尋找執行長的繼任人選。該公司的非執行董事Mark Feidler表示，董事會相當關心且完全專注在這次的網路安全意外上，他們正全力提供消費者支持，同時進行必要的改變以避免同樣的事件再度發生。

Equifax董事會已成立一特別委員會來處理因被駭事件而衍生的各種問題，並採取妥善的行動。

Equifax的資料外洩事件不但惹來了數十起的集體訴訟官司，還傳出高階主管在公布被駭意外之前即出售價值約200萬美元的公司股票，亦讓美國聯邦交易委員會（FTC）介入調查。

自9月7日披露資料外洩意外以來，Equifa股價已從當天的142.72美元一路下滑至低於100美元，並因Equifa展開整頓而回溫至昨天的106.05美元。

Smith並不是第一個因資安意外而下台的執行長，2015年時美國第二大折扣零售商Target執行長Gregg Steinhafel，以及2015年的美國人事管理局局長Katherine Archuleta都是因為駭客入侵與資料外洩事件而辭職。