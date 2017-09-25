美國唱片業協會（RIAA）上周公布今年上半年的美國唱片產業發展報告，顯示唱片音樂的零售營收比去年上半年成長了17%，達到40億美元。

傳統唱片業受到數位音樂的衝擊之後蕭條了好幾年，近年才又看到唱片業創造兩位數的營收成長，不過，RIAA經常將現況與1999年的唱片業高峰期作比較，認為仍遠不及當年的盛況，1999年美國唱片業的營收規模為146億美元。

與1999年幾乎全是CD銷售相較，今年上半年的唱片產業營收中，有62%來自於串流音樂，涵蓋訂閱服務、客製化廣播服務及採用廣告贊助模式的隨選串流音樂服務，至於付費下載則佔了19%，實體CD銷售佔了16%。（來源：RIAA）

在串流音樂所帶來的24.8億美元營收中，最大宗的是付費訂閱服務（下圖，藍色長條。來源：RIAA），佔了近7成，居次的是客製化廣播，佔了近2成，經由廣告贊助的隨選音樂所締造的營收最少。（來源：RIAA）

拜Spotify、TIDAL、Apple Music、Amazon Prime及Pandora Plus等串流音樂訂閱服務所賜，這兩年來串流音樂營收大幅成長，在2015年上半年時，付費下載還佔了美國唱片業營收的41%，串流僅佔33%，兩年後的景像已然不同。

RIAA亦期望之後可改革基於廣告贊助的隨選音樂營收，因為它實在太難賺了，根據統計，YouTube用戶連續看58小時的音樂影片之後，創作者才能賺到1美元。