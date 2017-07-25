東南亞最大叫車服務業者Grab周一宣佈獲得日本科技投資大戶軟銀及中國叫車服務龍頭滴滴出行20億美元的投資。

兩大巨擘的投資佔了Grab最新一輪25億募資計畫的絕大部分。該公司表示這也是東南亞史上最大規模的單一融資計畫。

總部位於新加坡的叫車服務Grab是由馬來西亞籍哈佛畢業生Anthony Tan及Tan Hooi Ling所創，提供私家車、電動自行車、計程車及共乘服務，服務點以東南亞包括新加坡、馬來西亞、泰國、菲律賓、印尼、越南及緬甸7國、65個城市，宣稱每天載送將近300萬趟，Grab app下載的裝置超過5,000萬，使用的司機超過110萬。

Grab是東南亞地區最大的叫車運輸平台，據有95%的第三方計程車叫車服務市場，及71%的私人叫車服務市場，幾乎1/3的人是該公司服務用戶。去年12月Grab也踏入無現金支付推出GrabPay。

該公司CEO Anthony Tan表示，有了軟銀及滴滴出行的支持，將有助於保持Grab在共乘市場的領先地位，以及擴大GrabPay在東南亞市場的普及度。軟銀執行長孫正義也指出，Grab利用科技來解決運輸及支付問題，這也是東南亞最大的挑戰，認為該公司極具潛力。

軟銀去年底宣佈成立高達1000億美元的願景科技基金（Vision Fund）募資計畫，在蘋果、高通、沙烏地阿拉伯及鴻海、夏普挹注下快要達標。今年稍早軟銀才各以5億及1.6億美元投資英國模擬影像打造平台Improbable及矽谷自駕車新創業者Nauto。