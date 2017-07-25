行動程式分析業者Sensor Tower本周公布了今年第二季的全球行動程式調查報告，指出影片串流程式Netflix已連續第三季蟬聯行動市集上非遊戲程式的營收冠軍。

今年第二季Google Play與App Store的非遊戲類別程式下載次數為132億次，比去年同期增加12%，但合計創下了24.3億美元的營收，成長了56%。

在Google Play上非遊戲類程式的下載排行榜前五名依序是Facebook、WhatsApp、Messenger、Instagram及SHAREit，而App Store上的前五名則是WhatsApp、YouTube、Messenger、Facebook與Instagram，不論是哪個市集，來自臉書的程式都佔了4款。(來源：Sensor Tower)

在非遊戲類的程式營收排行榜上，Google Play的前五名為Google Drive、Line、Tinder、Pandora與Kaokao Talk，Netflix排在第七名，App Store則是Netflix、Tinder、Pandora、Line與Spotify，不過整體而言，Netflix仍拿下營收總冠軍，其營收規模從去年第二季的4600萬美元成長到今年的1.53億美元。