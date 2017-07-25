專門提供微市集（Micro Market）服務的美國業者Three Square Market（32M）近日宣布，自今年8月1日起，將在員工手上嵌入RFID晶片，以讓他們可利用身上的晶片感應辦公室大門、登入電腦、使用影印機，或是在休息室的販賣機購買零食等，員工可自行選擇是否安裝晶片，估計在85名員工中至少會有50名採用。

無線射頻辨識（Radio-Frequency Identification，RFID）技術是利用電磁場來辨識電子化的儲存訊息，32M所採用的是由瑞典的BioHax International所開發的RFID晶片，大約只要2秒的時間就能將它植入大姆指與食指下方的皮膚內，取出也只要2秒。

32M所提供的微市集服務也稱為休息室服務，它像是座落在休息室中的迷你便利商店，有許多可自行結帳的kiosk，且號稱是全美首家把RFID晶片嵌入員工體內的企業。

32M執行長Todd Westby指出，他們打算在辦公室內廣泛地利用RFID技術，不論是購買休息室自動販賣機的零食、感應辦公室大門、使用影印機、登入電腦、解鎖電話、交換名片、儲存醫療資訊，或是應用在其他的RFID終端機上，且相信該技術最終可能會標準化，成為個人護照與搭乘大眾運輸的憑證，或是用來購買其他商品等。

雖然雙方並未明白揭露，但看似32M打算代理與推廣BioHax所開發的RFID晶片。32M營運長Patrick McMullan指出，歐洲在行動與晶片技術的使用上遠比美國進步，對此一合作所帶來的成長機會感到很興奮，也期待RFID晶片可成為另一種支付與身分辨識選項，不只應用在微市集服務，還能應用在其他32M正在部署的自助式服務上，包括便利商店與健身中心。

迄今RFID技術已被應用在電子收費系統、野生動物識別、物流管理、行李分類及門禁系統上，應用於人體上的爭議主要為健康及隱私問題，不過，32M已強調他們所採用的RFID晶片並未內建GPS功能，因此無法追蹤員工的動向。