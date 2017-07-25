微軟周二宣佈第二代混合實境（Mixed Reality, MR）頭戴式裝置HoloLens將使用微軟自行設計的專用AI晶片。



微軟HoloLens中有顆專門為全像投影目的設計的多處理器，稱為HPU，負責處理裝置上所有感測器，包括飛時測距（time of flight，ToF）深度感測器、頭部追蹤攝影機、慣性量測單元及紅外線攝影機等資訊，以實現HoloLens自主全像投影的能力。

微軟人工智慧及研究事業群執行副總裁Harry Shum周一在年度電腦視覺大會CVPR 2017上宣佈第二代HPU將包含一顆由微軟自行設計、用以原生實作深度神經網路的AI輔助處理器（coprocessor）。

介紹影片：（來源：微軟）



由於HoloLens是獨立運作的混合實境頭戴裝置，執行大量資料運算的作業往往導致硬體運算速度下降。客製化專用晶片將有助於提升HoloLens的運算效能。HoloLens科學研發總監Marc Pollefeys指出這顆AI晶片將會用於第二代HoloLens。他並指出，MR和AI是未來大勢所趨，任何打算設計MR裝置的廠商也應該思考將AI加入到產品中。



微軟並不是第一家自行打造晶片的科技公司。傳言蘋果也正在打造自有AI晶片，以便用於未來的iPhone中。而Google自去年證實已在開發機器學習系統TensorFlow專用的TPU，上個月又有報導傳言Google又挖角了蘋果行動晶片開發大將Manu Gulati，顯示打造自有晶片的企圖。