微軟宣佈深受許多使用者喜愛的Windows小畫家可能將於今年秋天自Windows 10 Fall Creators Update版中消失。



微軟列出在Windows 10 Fall Creators Update中確定移除（Removed）以及不再積極開發，未來可能移除的（稱為「不建議使用」，Deprecated）的功能。其中，小畫家被列入後者（下圖，來源：微軟），這意謂著不見得今年秋天，但可能未來會從Windows作業系統中遭移除。





小畫家自1985年Windows 1.0推出時就已經存在。雖然它功能陽春，大大不如市面上許多影像設計軟體，但它卻是許多電腦使用者第一次接觸影像編輯使用的工具。



而小畫家列為不建議使用也非意外。今年4月釋出的Windows Creators Update加入了更現代化的3D版小畫家，方便設計工作者繪製3D物件。



其他被列為不建議使用或確定移除的功能還包括Outlook Express、螢幕保護程式、閱讀程式（Reader）、PowerShell 2.0、TPM（Trusted Platform Module）等，頗受歡迎的管理設定同步（Sync Your Settings）也將由企業版相同的雲端儲存系統同步功能取代。