Google、IBM與Lyft於本周三（5/24）攜手釋出微服務管理工具Istio的第一個公開版本，這是一個提供一致途徑以連結、管理及監控微服務（microservice）的開源專案，首個版本鎖定Kubernetes容器調度環境。

Istio是由上述3家業者共同建立的專案，其中，Google與IBM不論是內部應用或是針對大型企業客戶都有建置與操作大規模微服務的經驗，至於Lyft則是貢獻了該公司的Envoy架構。用來管理Lyft逾100項服務的Envoy已於去年9月開源，該架構每秒可執行200萬個請求，橫跨1萬個虛擬機器。

Istio團隊說明，撰寫基於微服務卻又具備可靠、鬆散耦合及生產級特性的應用程式並不容易，隨著單體式應用程式分解成微服務，軟體團隊必須擔心的是於分散式系統上整合各種服務的難題，他們必須考慮服務搜尋、負載平衡、容錯、端至端監控、動態路徑，再加上法規遵循與安全性等，或許開發人員能以多元的方式解決上述問題，但隨之而來的卻是貧瘠的可觀察性，且經常對整體的安全性帶來危害。

而Istio所帶來的即是服務網（Service Mesh）的概念，讓服務及網路之間擁有透明的架構層，提供營運商所需的控制能力，開發人員也可以專心打造程式碼，讓營運商脫離應用程式的功能開發與發布過程。而Istio的角色即是系統化地嵌入代理人，將各種不同的微服務變成單一的整合服務網路。

本周釋出的版本為Istio 0.1，率先支援Kubernetes叢集，預計未來每3個月就會發表一個新版本，將陸續支援虛擬機器及Cloud Foundry等環境。該專案的目標是讓開發人員及營運商可在所有的環境中推出及經營微服務。

包括紅帽、Pivotal、Weaveworks、Tigera及Datawire等業者皆已宣布對Istio專案的支持。