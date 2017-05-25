重點新聞(0513~0526)

微軟Bot Framework大更新，LUIS語意理解服務開始支援多人開發模式

微軟近日在2017年Build大會上更新Bot Framework功能，不但新增了3個能部署Chatbot的對話通道，還提供開發人員打造任何對話場景都適用的通用卡（Adaptive Cards），能夠用單一的架構套用在不同的平臺，另外，LUIS服務也有不少更新，提供Chatbot開發人員更多工具，打造自家Chatbot。

微軟增加了3個部署Chatbot的對話通道，提供Chatbot開發人員透過Bot Framework，將Chatbot部署到語音助理Cortana、搜尋引擎Bing和商用Skype。

另外，微軟提供開發人員打造任何對話場景都適用的通用卡（Adaptive Cards），能夠讓開發人員用JSON的格式設計介面模組、與使用者的互動模式等，透過單一架構就能套用在不同平臺上，例如Microsoft Teams、Skype、Android、iOS等平臺。此外，微軟還新增了支付請求（Payment Request）API，讓開發人員可以將自家Chatbot加上購物付款的功能。

微軟在LUIS服務的部分，因應許多開發人員要求，LUIS的意圖上限終於從20個變為80個，Entity則是從原本10個增加到30個，支援的語言也新增韓文、荷蘭文和法文、西班牙文語系，並改善內建支援西班牙文、英文和中文的日期和數字Entity，甚至還將這兩個內建Entity開源，讓更多的開發人員可以使用和貢獻功能。

除此之外，微軟也在LUIS的系統開發生命週期工具上著墨，像是版本管理（Versioning）、階段Slots （Production/Staging slots）、批次測試（Batch Testing）和程式共享（Application sharing）等功能，其中，程式共享功能改變了以往LUIS不利團隊開發的劣勢，讓開發團隊可以一同開發Chatbot。

LUIS也新增語音辨識的功能，Chatbot開發人員可以不用再呼叫外部的語音轉文字API，能夠直接在LUIS內建立語音的語意理解模型，進而提升語音辨識的效果，甚至還提供語音辨識自動除錯的功能，使用者現在不只可以透過點選、打字的方式與Chatbot互動，還多了直接用講的對話模式。

求職也能靠機器學習，Google搜尋將可幫忙查職缺

Google執行長Sundar Pichai近日在Google I/O開發者大會上宣布，未來幾周將在美國市場推出Google for Jobs服務，會在搜尋結果中嵌入求才資訊。

屆時民眾可用口語化的文字，來描述想要的工作條件，不一定要輸入正確的職稱，Google會利用機器學習技術來推測求職者想要的工作類型，再從多個人才資料庫或人力仲介網站中，找出匹配的求才資訊，並會提供篩選工具，諸如類別、地區、頭銜或工作時間等，於搜尋結果中突顯最速配的職缺。Pichai表示，近半數的美國雇主說他們面臨人才短缺的狀況，然而，這些人才可能只有咫尺之隔，因此Google決定推出Google for Jobs作為他們之間的橋梁。

雖然日前Google悄悄地展開全新求職服務Google Hire的測試活動，但此次的Google for Jobs看似為獨立專案。因為Google for Jobs正廣泛地爬梳網路上的求才資訊，並與人力仲介業者合作，涵蓋LinkedIn、Facebook、Glassdoor、Monster及CareerBuilder等，以蒐集及組織大量的求才內容。

華碩導入IBM雲服務及認知運算，布局醫療、智慧城市應用

近日華碩宣布導入IBM雲端服務以及Watson認知運算服務，並結合自家雲端的OmniStor數據平臺解決方案，想要切入醫療、智慧城市以及物聯網生態系。

華碩雲端預計在2017 Q3推出雲端智慧空間服務，其中的智慧客服、智慧檔案查找功能，則是利用IBM Watson Conversation作為技術基礎，嵌入在Line、臉書或是Web介面上，讓使用者可以利用對話方式，找尋雲端空間的檔案。

華碩第二個目標是打造智慧城市，而切入方法則是垂直整合華碩自家的軟體、硬體解決方案。華碩雲端總經理吳漢章表示，打造智慧城市基礎架構所需要的元件，總共包含最底層的基礎建設層，利用旗下研揚電腦、亞旭電腦等子公司打造的物聯網裝置作為基礎。再者是數據層及服務層，則是整合自家的伺服器，以及華碩雲端的平臺技術。

在2017 Q4時，華碩將要推出一個名為叫做大夫的醫療軟體機器人。其中就是利用IBM Watson Conversation框架。吳漢章認為，Chatbot是未來新興的UI互動模式，利用聊天機器人，未來可以降低醫療人力的溝通成本。華碩也預計利用這個Chatbot，讓使用者可以透過App進行掛號。

Google展示AI影像辨識技術Google Lens，手機拍照就能辨別花種、查詢餐廳評價

Googe 近日在I/O大會上發表了結合人工智慧技術及機器視覺技術的影像辨識技術Google Lens，可以辨識花種、自動連網還能提供店家評分。 Google執行長Sundar Pichai表示，Google Lens不但能辨識物件，還能根據相關資訊協助採取行動。例如將智慧型手機對準一朵不知名的花，它就能告訴你花的種類，對準Wi-Fi路由器的條碼就可自動幫你連網。

Google Lens將首先整合於Google Photos及語音個人助理Google Assistant。Google Assistant App中會新增一個按鈕，按下後叫出Lens，拍攝相片後加入對話，Assistant就能回答相關資訊或執行動作。例如拍攝演唱會海報相片，Google Assistant會自動將演唱會加入行事曆中，或是幫你上網購票。不過Google並未公布Google Lens問世的確切時間。

圖片來源：Google

Spotify買下Niland，要以AI強化個人歌單推薦

串流音樂服務商Spotify近日宣布，併購法國AI新創業者Niland，希望藉由AI技術強化音樂搜尋與個人化歌單建議服務，提升服務體驗。

Niland是利用深度學習技術分析音訊的研發商，透過銷售API服務的方式，讓外部應用軟體開發商可以利用該公司的音訊分析技術，結合本身的軟體，開發出新的應用。Niland的技術主要是能夠自動判斷音訊之間的相似性，擷取音檔特徵，並透過1,000個以上的面向進行分析比對，以計算出不同音檔之間的相似性。

該公司還研發了音檔自動分類技術，將音檔分析後，自動分成不同類別，提供音樂利用者能夠直接選擇情境音樂、樂器、歌唱，以及其他不同的音樂類型，簡化分析與利用。總部位於法國巴黎的Niland將併入Spotify位於紐約的研發總部，Spotify將利用其技術研發更多個人化服務。

臉書開源AI對話模型訓練框架ParlAI，讓聊天機器人聽懂更複雜的對話

臉書近日在GitHub釋出了AI對話框架ParlAI，用來訓練及測試對話模型，讓聊天機器人能夠理解更複雜的對話與完成多步驟的任務。臉書的AI研究團隊說明，AI的長遠目標之一是發展一個有智慧、能與人類以自然語言對話的聊天機器人，現在的聊天機器人有時可獨立完成某些任務，但也會在遇到許多句子或必須完成由許多小任務組成的較大任務時陷入困境。

這些複雜的對話可能是要預訂餐廳，或是閒聊運動比賽及新聞，聊天機器人除了得理解多個連續對話之外，也必須理解對話間的關係，因此，臉書打造了ParlAI來統整所有的任務，以及可自這些任務中學習的代理人。

ParlAI號稱是一站購足（one-stop shop）的對話研究，它是一個可用來訓練及測試對話模型的統一框架，也能一次利用許多資料集來進行多種任務的訓練，且無縫整合了Amazon的眾包市集Mechanical Turk，以進行資料蒐集與徵求真人評估。

ParlAI現已內含支援逾20種任務的資料集，相關任務可概略分為五大類別，包括回答問題、完成句子、目的導向的對話、閒聊對話，以及視覺對話等。其中，以目的為導向的對話較為複雜，例如能與使用者討論航班，或是同時能與多名使用者交談；視覺對話則是同時能辨識文字與圖像，未來也能辨識語音。

圖片來源：Github

AI趨勢近期新聞

※Alexa語音助手登上宏達電旗艦手機HTC U11

※Google Assistant登上App Store了!

※對戰Alexa，微軟也推Cortana技能套件

※思科以1.25億美元買下AI新創MindMeld以強化協作能力

資料來源：iThome整理，2017年5月。