全球最大的消費者無人機製造商大疆創新（DJI）在本周三（5/24）發表了最新型的Spark空拍機，它的機身比一瓶罐裝可樂小一點，重約300公克，是大疆所發表的無人機中體積最小也最便宜的機種，售價為499美元（台幣約1.5萬元）的Spark即日起開放預購，預計於6月出貨。

來自中國的大疆在全球消費者無人機市場上的佔有率高達7成，新一代的Spark則號稱是全球首款可全程以手勢控制的無人機，標榜沒有無人機飛行經驗的使用者都可輕易上手。

當Spark飛離手掌之後，它就會自動進入手勢控制模式，能以手掌指揮它的方向，也會在使用者招手時回航，並停放在使用者的掌心上，此外，使用者亦可透過行動程式或遙控器來控制Spark。（來源：DJI）

Spark的飛行時間為16分鐘，時速可達50公里，最遠傳輸距離為2公里，所搭載相機的有效畫素為1200萬，除了4種快拍模式外，還支援ShallowFocus及Pano拍攝模式，其中，ShallowFocus可創造淺景深的效果，Pano模式則包含垂直及水平，且皆可合成成全景照片。

購買Spark的消費者可免費取得16GB的microSD記憶卡，不過，就算沒有安裝記憶卡，Spark還是能將所拍攝的照片及影片存放在使用者的行動裝置上。

Spark有白色、藍色、綠色、紅色與黃色等5種顏色可供選擇，只有白色可於6月中出貨，其他顏色的出貨日期皆為6月底。

市場分析指出，雖然Spark相較於坊間的低價空拍機還是貴了一些，但這卻是大疆史上最便宜的空拍機，在大疆品牌、品質及功能的加持下，Spark可望成為大疆旗下真正成為主流的無人機機種。