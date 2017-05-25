WannaCry勒贖軟體引發全球Windows用戶恐慌，也讓歹徒有機可乘。英國全國打擊犯罪署（National Crime Agency）周三警告有惡意程式冒充微軟技術支援向用戶詐騙錢財。



英國警方接獲通報，一名用戶在上網時電腦忽然跳出視窗，聲稱電腦已經感染WannaCry勒贖軟體，該視窗還附有聯絡電話，而且無法關閉。受害者在不疑有他下撥打電話，遭假冒微軟技術支援的歹徒欺騙遠端存取PC，並索取320英鎊（約12500元台幣）安裝「惡意軟體移除工具」，事實上，微軟這項工具是免費下載的。

英國警方提醒用戶，微軟技術支援服務不會主動聯絡用戶，用戶必須主動聯繫。而且微軟的PC錯誤或警告訊息，也不會包含電話號碼。如果用戶懷疑自己遭到詐騙，應檢查是否有被安裝什麼可疑軟體，並通知銀行申請止付。

這並不是第一起利用WannaCry恐懼心理獲利的犯罪案件。上周英國警方也發出WannaCry詐騙警告。多名英國電信用戶接獲聲稱來自英國電信的郵件，表示由於WannaCry全球肆虐，該電信公司正在進行預防措施，為了強化用戶帳號安全性，暫時關閉了包括用戶機密資料的部份功能。該郵件並附上惡意連結，誘使用戶付費下載WannaCry的清除工具，以騙取用戶信用卡資料。

事實上，只要用戶定期升級Windows下載最新修補程式，並小心不要開啟或下載來路不明的軟體，就能防止WannaCry。



根據微軟指出，WannaCry所利用的攻擊程式只針對未修補的Windows 7及Windows Server 2008，或是更早的視窗作業系統，因此Windows 10並未受到影響。不過也有部份Windows 10用戶，經由惡意電子郵件附件遭到感染。安全公司Malware Tech估計，截至上周五（5/19）全球約有41.7萬台的電腦感染了WannaCry。