為了擴大市場對Thunderbolt介面的採用，英特爾周三（5/24）宣布將把Thunderbolt 3整合到CPU中，並於明年開始供應Thunderbolt 3的免費授權。

Thunderbolt為英特爾與蘋果共同設計的硬體介面，2015年發表的Thunderbolt 3最高傳輸速率可達40Gbps，能於30秒內傳輸一部4K影片，同時滿足高速資料傳輸及供電需求，亦支援USB-C介面。

英特爾客戶端運算部門副總裁Chris Walker表示，Thunderbolt不只是個更快速的電腦傳輸埠，還是個更簡單與通用的傳輸埠。把Thunderbolt 3整合到CPU之後，電腦製造商將可建置只具備Thunderbolt 3傳輸埠的系統，打造出更輕簿的裝置。

Walker說，這是首次得以統一電腦上的所有傳輸埠，讓電腦上的每一個傳輸埠都能充電、連結Thunderbolt裝置、螢幕及USB裝置，同時還能節省主機板空間及減少電力使用。

此外，英特爾也計畫在明年釋出Thunderbolt的免費授權，鼓勵第三方的晶片製造商開發相容於Thunderbolt的晶片。

除了蘋果之外，微軟也在Windows 10 Creators Update上增強對Thunderbolt 3裝置隨插即用功能的支援，且預期未來的Windows作業系統也會有更好的Thunderbolt相容性。根據英特爾的估計，市場上已有120款基於英特爾核心的PC支援Thunderbolt，預計到今年底會增加到150款。