以色列資安業者Check Point周二（5/23）揭露了全新的攻擊手法，指出駭客將可藉由惡意字幕檔案及媒體播放器/串流平台的漏洞取得使用者裝置的控制權，包括VLC、Kodi、Popcorn-Time與strem.io等媒體播放器或串流服務皆含有相關漏洞，估計影響全球2億名用戶。

Check Point指出，有鑑於坊間有超過25種的字幕格式，使得媒體播放器經常需要能夠解析不同的字幕格式以確保使用者經驗，這也讓這些媒體播放器無暇顧及所有字幕格式的安全性。

Check Point以影片展示了攻擊Popcorn-Time及Kodi的情景（下），當使用者以這兩個播放器播放電影，並載入惡意的字幕檔時，駭客就可自遠端掌控使用者的裝置，這些裝置可能是PC、智慧電視或行動裝置，進而竊取機密資訊或安裝勒索程式等。

目前Check Point只檢驗了這4款市場上最有名的媒體播放器，發現它們皆含有相關漏洞，因此相信其他媒體播放器也無法倖免於難。迄今光是VLC最新版就有超過1.7億的下載次數，Kodi每月也有4000萬名不重覆用戶，Check Point估計全球至少有2億使用者處於此一安全風險中。

在接到Check Point的通知後，VLC與Stremio皆已更新官網上的軟體，PopcornTime及Kodi雖已修補完畢，但尚未放上官網。