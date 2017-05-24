雄獅旅遊於5月23日發布聲明揭露，公司內部員工電腦作業系統遭駭客入侵，造成36萬筆消費者個資外洩，包括姓名、聯絡電話和購買商品資料等。刑事局證實，雄獅旅遊確實在23日下午向警方報案，目前該案件已經交由偵九隊進行更詳細的調查。

雄獅旅遊近日接獲許多消費者的投訴表示，有不法人士假借雄獅旅遊員工的身分，利用電話或簡訊的方式，以購買商品訂單錯誤，或是重複扣款等常見的詐騙手法，要求消費者提供帳戶資料，來趁機詐取消費者存款。公司收到消費者投訴後，立即向刑事局報案，請求警方協助調查公司內部資料是否遭到駭客竊取。

刑事局公關室證實，由於雄獅旅遊的公司內部系統存在資安漏洞，才遭到駭客入侵，而且這些攻擊來源都是境外IP，大部分來自中國、香港和美國。但刑事局也強調，駭客可能利用Tor（洋蔥網路）或其他匿蹤服務的方式，隱匿真實的IP位址，不排除可能是國內駭客所發動的攻擊。刑事局也持續調查駭客的攻擊方式、攻擊途徑、攻擊時間，以及系統的漏洞問題。

目前雄獅旅遊已經請資安公司，來強化公司內部系統的資安防護和加密等級，並且利用簡訊、電話、網站聲明和實體門市的人員，提醒消費者請勿匯款至來路不明的帳戶。

雄獅旅遊於5月23日正式發聲明指出，公司員工內部電腦遭駭客入侵，來竊取消費者資料。圖片來源：雄獅旅遊