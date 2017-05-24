SAP近日在臺灣舉行的SAP年度論壇中，首度展出了目前在智慧機場和智慧製造最新應用成果，像是在機場方面，現場就展示如何利用SAP Cloud Platform，結合機器學習、大數據分析，及IoT數據蒐集，來優化機場管理自動化流程、來達到航班流量管理最佳化，也能用於設備預防性維護，及提高機場服務效率。在智慧製造方面，則是結合流行鞋款的趨勢預測，來幫助設計師找出更容易熱賣的鞋款設計組合，也能夠結合VR試穿體驗方式，並提供客製化專屬風格鞋款。

SAP智慧機場新應用

SAP首度在臺展出這個SAP Live Airport新成果，這也是目前SAP也與德國法蘭克福機場正在展開合作的一個智慧機場新應用，現場分別就機場維運、停機設備維護，以及商店銷售的應用情境進行展示，利用SAP Cloud Platform，結合機器學習、大數據分析，及IoT數據蒐集，來優化機場管理自動化流程、及用於設備預防性維護與提高機場服務效率。

打造戰情室數位儀表板

SAP現場展示的一個大型戰情數位儀表板，能顯示各種機場營運管理資訊，可以將各種航班資訊、旅客人次波動、和機場設施使用情況，即時在螢幕以視覺化方式呈現，管理者可以更快依現場資訊進行管理指揮調度。這些資訊全部會直接與後端SAP Cloud Platform串接，並透過機器學習、大數據分析，及IoT數據蒐集，將現場各種蒐集到的數據分析結果，即時在營幕呈現。

當尖峰時間，機場安檢口出現擁塞人潮時，如上圖中顯示紅色區域，代表旅客聚集越多地方，系統除了可提供旅客安檢平均等待時間，協助管理者作判斷外，還能更進一步透過機器學習依據歷史數據分析，結合各時段人流波動及現場工作人力分配，來給予管理者建議，例如須加派多少安檢人力支援，或加開安檢口，避免旅客都擠在同一個安檢通道，可以有助於舒緩人潮，降低登機旅客等待安檢時間。

不只用於維運管理，在機場設備維護也結合IoT，讓管理者可以直接從儀表板內的停機場地圖中，即時追蹤並顯示目前所有連接機場設備的使用狀況，如行李車、飛機拖曳車、運輸巴士、油罐車、堆高機等。每個交通工具評量的KPI指標也不一樣，可以能是用時間、也可能是承載重量。每輛車也配有GPS將目前所在位置回傳雲端，也能即時在儀表板螢幕上反應車輛所在地點位置。

不只能隨時監控車輛有無超載或電量夠不夠用，車上還裝有感測器，能夠這些資料全部蒐集到雲端平臺，透過訓練好的機器學習模型，來即早預測未來即將可能故障的設備，提前進廠維護。SAP現場人員也展示了當一輛堆高機電力不足時，無法順利完成待辦事項時，系統也能夠適時的提出預警，並及早指派其他堆高機來支援。

將AR應用帶到機場管理

不只儀表板能供管理者高層現場決策外，SAP這次還將AR技術帶到機場維運現場，供現場工作人員操作使用。現場人員能利用平板結合AR介面影像呈現方式，在平板上即時顯示目實際飛機狀況，如查看飛機起降排程，也能顯示目前登機人數、飛機油量、待搬運行李車件數、以及已確實完成安檢項目等，還可以將現場的即時資訊回傳給後方的管理者，幫助高層更快下達決策，例如人員撿查發現餐飲卡車故障，可以隨即現場針對故障部分發工單，回傳到系統馬上通知負責的人員到場維修，加快作業時間。

另一個現場展示的機場免稅店銷售應用上，也將以往零售業者和機場航班資訊脫勾的資訊加以整合，像是能夠依據待搭乘班機旅客資訊，來了解他們的喜好，來推薦合適的商品，也能夠將商場投放商品廣告顯示在人潮聚集眾多的地方，增加廣告觸及率。

SAP智慧製造新應用

SAP現場也展示了另一個運用在鞋款設計的智慧製造應用情境，結合SAP HANA雲端平臺，透過大數據、機器學習，來預測接下來的穿搭潮流趨勢，來提供做為設計師設計鞋子能使用的設計元素，來提高產品銷售的機會，也幫助顧客打造客製化專屬風格的鞋款。

SAP現場也展示了與中國成都一家女鞋製造商艾米奇的合作成果，透過將從網路上蒐集大量的資料，來持續做機器學習自然語言分析，來提供未來流行鞋款的設計元素預測，這些資料主要包括了來自淘寶網、微博 、設計網站 、流行時尚報告，以及客戶意見回饋等結構化和非結構化資訊。

這些從網路上討論的文字內容，透過自然語言分析大量資料，可從中建構出一個流行元素網路，建立元素和元素之間的關聯性。如今天要設計一款運動鞋，這款鞋子應該具有什麼樣的元素，才會是在未來幾季內符合大眾市場需求，考慮到的元素有哪些，如鞋子可能要平的，採用帆布材質，圓型鞋頭、搭配淺色系，透過把這些關聯建立以後，讓設計師設計鞋子時可以清楚知道哪些元素是強關聯的，在設計鞋子時就能將關聯性強的設計元素合在一起，再加上自己的點子，來設計一雙鞋子產品。

實體店門也結合VR試穿體驗

設計師設計好的鞋款之後，消費者到實體門市也能利用VR方式體驗，模擬試穿套在腳上的感覺，是不是自己喜歡的樣式，藉此來挑鞋子，如此一來，在門市就不用放太多鞋子。SAP在現場也提供了逛鞋店挑鞋的VR應用體驗，使用者身上除了套上一臺HTC Vive頭戴裝置和一組手持遙控器外，腰部和雙腳也都需要穿上一組能感測身體動作的控制器，不過目前只能將鞋放置手上，還無法在VR環境下直接提供鞋子試穿。

消費者利用VR選定喜歡的鞋款之後，可以再透過上面一臺3D量腳器，來量身訂作專屬你自己的鞋子大小、鞋墊，然後再後送到工廠做生產。這套量腳系統底部，還裝有個30萬畫素攝影鏡頭，可以透過上方的鏡面反射及雙腳左右兩側鏡子，來捕捉腳掌到腳踝的長寬高，藉此建立3D模型，另外雙腳踏上的藍色踏墊內也可用於腳跟壓力量測，最後再依據測試者測量出的腳型來提供適合的穿鞋尺寸和鞋墊款式建議。每次量測後，也會利用紅外線感測將機器矯正歸位到正確量測位置，等待下次使用。