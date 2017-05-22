比特幣在世界協調時間（UTC）的上周六（5/20）正式突破2000美元大關，最新的價格則是2064美元，該虛擬貨幣的價值從今年1月重返1000美元到現在，已經翻漲了一倍，主要的驅動力來自於日本及中國的需求。

日本在今年4月正式認可虛擬貨幣的合法交易地位，根據CryptoCompare的統計（下圖），日幣現為比特幣最大的交易幣別，佔所有比特幣交易量的42.24%，居次的則是美元，佔了28.85%，人民幣以16.5%排名第三。

其中，除了日本因將比特幣合法化而造成比特幣的搶購風潮之外，中國市場也逐漸從政府出手管制的陰霾中走出。

市場分析指出，比特幣的接受度已從原本以電腦技客為主開始走向主流，投資人將比特幣視為新的資產類別，甚至將它與黃金相提並論，認為同屬避險資產，政治的動盪也讓比特幣的交易量攀升，此外，比特幣也是市場上流通率最高的虛擬貨幣，可用來購買其他正在快速發展中的虛擬貨幣。

另一方面，有關比特幣價值快速暴衝或是它是否會泡沫化的大量報導推升了該虛擬貨幣的知名度，增加了炒作機會。

事實上，在比特幣快速成長的這段期間，其他虛擬貨幣的價格也跟著雞犬升天，例如以太幣（Ether）的價格從今年2月的12美元上漲到本周日（5/21）的158美元，漲了十倍以上，又或是Ripple（瑞波幣）的價格從今年2月的0.0057美元上漲到本周一（5/22）的0.3357美元，漲幅接近6000%。