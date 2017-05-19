趨勢科技在17日揭露，近日出現新勒索軟體UIWIX與勒索蠕蟲WannaCry攻擊方式相似，同樣鎖定Windows的SMB漏洞來發動勒索攻擊，但是，UIWIX是無檔案方式來攻擊，而且會躲避防毒軟體的檢測。

在上禮拜五（5月12日），勒索蠕蟲WannaCry在全球各地發動猛烈的勒索攻擊，總共有超過150個國家、20萬臺電腦收到WannaCry勒索信，但WannaCry設計了Kill Switch功能，才讓攻擊趨勢在最近幾天逐漸緩和。然而，勒索軟體UIWIX沒有設定Kill Switch功能，更能夠持續攻擊的時間。

此外，UIWIX直接入侵受害裝置的記憶體，來發動無檔案攻擊，並且，UIWIX會偵測攻擊目標是否為虛擬機器（Virtual Machine），或者存在沙箱（sandbox），避開資安軟體的偵測，造成受害者不易發現UIWIX已開始執行攻擊程式，竊取受害者的資料，包含瀏覽器、FTP（File Transfer Protocol）、email和通訊軟體的登入憑證。

受害裝置一旦遭UIWIX攻擊，部分檔案會更改為副檔名UIWIX的加密檔案，造成電腦無法正常運作，並向受害者要求贖金200個比特幣（約新臺幣1,100萬元），不同的受害者會有相對應的比特幣網址，而不像WannaCry提供固定的比特幣網址。

然而，特別的是，UIWIX會避免在兩個文件夾中來加密檔案，而且，如果偵測到該裝置來源為俄羅斯、哈薩克和白俄羅斯，就會中止攻擊。