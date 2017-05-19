中國民航局於本周宣布，為加強無人機的管理，自今年6月1日起，起飛重量超過250公克之民用無人機的所有人必須進行實名登記。

根據該規定，不管是民用無人機的製造商或是所有人都必須透過中國民航局專設的網路系統進行登記，其中，製造商必須填報所有的產品資訊，而無人機所有人則必須填寫個人資料與產品資訊，並把由該系統分發的登記標誌貼在無人機的機身上。

此一規定適用於最大起飛重量為250公克或以上的民用無人機。中國對民用無人機的定義是指機上沒有駕駛人、配備飛行控制系統，以及從事非軍事、警察與海關任務的航空器，不包括航空模型、無人駕駛氣球或系留氣球。

在登記之後，不論無人機是出售、轉讓、損毀、報廢、遺失或遭竊，所有人都必須再登入該系統進行註銷。自今年8月31日以後，舉凡未登記的民用無人機都會被視為違規，並衍生罰則。

美國聯邦航空管理局（Federal Aviation Administration, FAA）的無人機登記已於2015年12月上線，必須登記的界線同樣是250公克，當時美國交通部長Anthony Foxx曾表示，無人機愛好者等同於飛行員，伴隨著該頭銜而來的即是大量的責任，登記是讓政府有機會協助使用者安全地操作無人機。

在美國登記無人機還需要5美元的費用，但中國民航局並未提及收費問題。