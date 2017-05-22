自2013年第一個加密型勒索軟體Cryptolocker問世之後，加密型勒索軟體在最近一兩年成為常見的資安威脅，然而，卻未曾有過一個勒索軟體能像發生於5月12日的WannaCry一樣，在一個周末就讓全球超過150個國家、數十萬臺電腦被攻擊。

5月12日，正當大家準備開始過周末時，歐洲陸續傳出多起勒索軟體攻擊事件，包括西班牙Telefonica電信公司、英國國民保健服務NHS（National Health Service）旗下多家醫療院所、法國雷諾（Renault）汽車工廠，紛紛出現電腦視窗跳出WanaCrpyt0r 2.0勒索軟體的綁架訊息，索求300美元至600美元等值的比特幣（Bitcoin）贖金。

英國NHS旗下的多家醫院因為電腦被WannaCry綁架，諸多醫療服務停擺，病患被迫臨時轉院，而排定好的手術甚至被取消及延後。雷諾汽車在法國北部的工廠，以及英國日產（Nissan）的工廠，也都傳出WannaCry攻擊，雷諾汽車更因為生產系統被綁架，文件檔案被加密，整個工廠被迫停工。

然而這只是攻擊的序曲，才過沒多久全球各地就在瞬間傳出大量災情。美國快遞業者Fedex在12日下午證實遭勒索軟體攻擊，德國鐵路公司的車站電子看板被發現出現WannaCry勒索軟體的訊息，泰國曼谷的戶外廣告看板也被拍到勒索軟體的畫面，俄羅斯內政部則證實1千臺電腦被WannaCry攻擊。

臺灣在12日晚間開始出現網友報告受害事件，隨後教育部證實10所學校共59臺電腦被攻擊，臺電則有116臺行政電腦被攻擊，而恩主公醫院則有3臺行動護理車受害。在韓國、日本、中國，也都陸續發生相同的災情。韓國一家連鎖電影院旗下50家間戲院都被WannaCry入侵，日本JPCERT統計出6百家企業、2千臺電腦被攻擊，根據中國防毒軟體公司奇虎360的統計，中國起碼有3萬個機構遭WannaCry攻擊，包含政府機構、大學、醫院及自動提款機都遭殃。不過才短短的兩天，WannaCry的攻擊就如燎原之火，在全球以迅雷般的速度散播，如此現象在過去未曾有過。

▉ 勒索軟體結合漏洞攻擊

就在WannaCry掀起全球軒然大波之際，資安研究員很快就發現WannaCry之所以能以前所未見的速度散布攻擊，在於它的設計不同於過往的勒索軟體。

資安研究員發現WannaCry主要是利用微軟作業系統的SMBv1/SMBv2（Server Message Block）漏洞，並且採用在上個月被Shadow Broker駭客組織公開的美國國安局（NSA）的攻擊工具EternalBlue，因而能夠主動感染具有SMB漏洞的Windows電腦。

過去勒索軟體主要透過釣魚郵件夾帶的惡意程式，或是誘使受害者點擊會下載勒索軟體的惡意網址連結，在受害者點擊釣魚郵件附帶的勒索軟體，或點擊惡意連結後，勒索軟體才會執行，因此只要不亂開啟來源不明的郵件、檔案或連結，被勒索軟體攻擊的機率就很低。

WannaCry則是新一代的勒索軟體，它不只是透過釣魚郵件、惡意連結或惡意檔案散播，更具有主動感染功能。WannaCry會掃描網路上的電腦，只要發現具有SMB漏洞的電腦，就以EternalBlue攻擊程式主動入侵該電腦，一旦滲透成功，WannaCry勒索軟體就會在受害電腦自動執行，一方面將受害電腦的檔案逐一加密，另一方面則繼續入侵其他有SMB漏洞的電腦。由於WannaCry具有電腦蠕蟲一樣的主動滲透功能，可說不再只是傳統的勒索軟體，更貼切的說法是勒索蠕蟲，而這也是WannaCry在全球迅速擴散的關鍵。

WannaCry在感染電腦之後，就會針對180種電腦檔案格式，以RSA 2048加密技術予以加密，並改存為副檔名為WNCRY的加密檔。受害者若要回復加密檔案，則必須在3天內支付等值300美元的比特幣，以取回解密金鑰，超過3天則贖金加倍至600美元，若超過7天未付贖金，解密金鑰就會被銷毀。

由於WannaCry是針對Windows作業系統的SMBv1/SMBv2漏洞（這個漏洞存在於Windows 10之前的版本），所以只要安裝微軟在3月提供的MS17-010更新程式，就能修補漏洞，讓WannaCry無法得逞。或者，關閉SMB通訊協定所採用的445埠，也可達到阻擋的效果。（不過連帶會影響檔案分享等功能。）而因為WannaCry的災情過於嚴重，微軟也破例針對早已終止支援的Windows XP提供修補程式。此外，現在許多資安公司的防護軟體都已經具有偵測WannaCry的功能，也有些公司提供免費的偵測軟體。

然而，值得注意的是WannaCry的攻擊行為比傳統勒索軟體更具殺傷力。過去只要不開啟來源不明的郵件、檔案、連結，幾乎不須擔心勒索軟體上身，可是發展成WannaCry這樣具備蠕蟲主動入侵的特性之後，即便電腦使用者知道不開啟陌生檔案，但只要電腦系統存在可被入侵的漏洞，連上網路就會被勒索蠕蟲綁架。經此一役，大家應該深刻體會到軟體更新的重要性。

▉ WannaCry諸多細節撲朔迷離

從WannaCry大規模爆發至今不到一周的時間內，在全球資安研究員投入分析調查之下，許多WannaCry的細節逐一被揭露，不過目前整個事件仍未有定論，而且也存在許多不同的論點。例如MalewareTech資安研究員Marcus Hutchins發現WannaCry會存取一個未註冊的網址，在他立即註冊該網址後，想不到整個攻擊趨勢隨之驟降，因而這個網址被認為是銷毀機制（Kill Switch），只要網址不存在，WannaCry就會持續擴散，而只要網址存在，就停止擴散。

不過，也有資安研究員認為這應該是反沙箱偵測的設計，因為在偵測軟體的沙箱中，對於惡意程式的所有對外連結都會回覆為連結成功，以讓惡意程式繼續運作，得以掌握其所有行為。而WannaCry的作者就反其道而行，使其不被偵測軟體辨識出來。然而，若WannaCry真有反偵測功能，為何不設計為隨機產生對外連結的網址，反而是連結一個固定的網址。

WannaCry的勒索贖金機制也讓人猜不透，資安研究人員無法理解為何WannaCry把三個支付贖金的比特幣帳戶寫在程式裏，而不是針對每次支付產出對應的帳戶，因為就這三個帳戶很快就會被追查出來，事實上，資安研究人員也查出截至目前為止贖金支付金額不到7萬美元。而這樣的金額與WannaCry在全球引起的大騷動無法對比，因為單就思科Talos資安研究團隊在2015年底終結的勒索軟體Angler而言，估計一年非法所得就超過6千萬美元。

在眾多尚未釐清的細節中，目前資安研究員持有較多相同看法的，是高度懷疑WannaCry背後藏鏡人與Lazarus駭客集團有高度關聯。卡巴斯基與賽門鐵克比對WannaCry在2月份早期版本的程式碼與Lazarus在2015年發動的Contopee後門程式，也發現兩者有共同程式碼的情況，BAE Systems也發現兩者皆以C++編寫，編譯器皆為Visual Studio 6.0，而這也是Lazarus駭客集團的習慣。在過去針對索尼影視被駭，及去年底孟加拉銀行被盜8千萬美元的調查中，多家資安公司的研究員皆發現Lazarus為幕後主導者，而且與北韓政府有密切關係。

雖然WannaCry幕後指使者真正目地為何，至今仍無法得知，整個事件調查也尚未有定論，不過WannaCry進化為蠕蟲的轉變，已確定了勒索軟體將成為未來致命性的網路攻擊武器，不論是企業與個人都必須嚴加防範，因為可預期網路犯罪組織將起而效尤。

臺灣是全球「想哭」的重災區嗎？

在這次WannaCry攻擊事件當中，許多國內媒體紛紛以臺灣是全球第二大受災國為題進行報導，然而，若想要尋找明確數據來證實，卻非易事。

我們也向各家資安廠商洽詢，希望得到進一步證實。根據他們的觀察與分析，臺灣受到這次攻擊的事態嚴重性確實存在，但在受害數量有所出入。

我們最早看到可能是臺灣災情的資訊，是在Malwarebytes這家資安產商的威脅分析報告，他們提到在5月12日這一天，全亞太地區受到WannaCry攻擊影響程度最嚴重的地方，就是臺灣。

而以防毒軟體聞名的賽門鐵克和趨勢科技，他們均表示既有臺灣用戶並未面臨嚴重災情。

另一家以防火牆產品與技術著稱的廠商Check Point，最近也提供WannaCry勒索軟體感染範圍的專屬網站（網址是https://attacks.mgmt.cloud/），目前（5月18日）我們看到臺灣的感染來源是3,068個，在亞太地區僅次於印度（18,003）。

整體而言，廠商對於WannaCry臺灣災情認定，彼此仍存在著不小的落差，但若單就亞太地區而言，感染比例偏高似乎比較可信，因為已有兩家廠商提出數值。

德國鐵路公司的車站電子看板與泰國曼谷的戶外廣告看板，都被WannaCry入侵，代表勒索軟體進化為蠕蟲後，將對企業的營運系統造成更大的影響。（圖片來源／右：@Martin Wiesner、左：@ALiCE6TY9）

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