高通（Qualcomm）擴大與蘋果之間的專利訴訟爭議，於本周三（5/17）加碼控告鴻海、緯創、和碩及仁寶等4家蘋果裝置的製造商違反與高通的授權合約，並要求損害賠償。這4家業者皆來自台灣。

高通表示，長期以來，這些業者皆基於與高通之間的授權協議來支付權利金，但他們現在卻拒絕替他們所生產的蘋果產品支付權利金。

高通還說，這些業者對於應該根據合約來支付權利金並無異議，只是必須遵循蘋果要他們不得付款的指示。

根據高通的說法，這4家業者都是在蘋果還未推出第一代iPhone之前就與其簽約，也仍基於正在生產的其他非蘋果產品而繼續支付高通權利金。

高通的法律總顧問Don Rosenberg指出，很遺憾必須採取行動來對抗這些長期的合作夥伴，但高通無法容忍製造商與蘋果在不支付合理的權利金之下使用該公司的寶貴資產。

美國聯邦交易委員會（FTC）與蘋果在今年2月相繼控告高通濫用壟斷地位妨礙市場競爭，高通則是在今年4月初提出動議，要求法院撤銷FTC的指控，接著對蘋果提出反訴，指稱蘋果干涉了與高通簽有長期授權協議的iPhone與iPad製造商。

FTC上周五（5/12）出面反對高通的動議，還迎來了英特爾及三星兩家業者提出意見陳述書（amicus brief）來聲援FTC。