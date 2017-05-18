Google所開發的數位語音助理Google Assistant繼進駐Google旗下的Google Home、Android手機及Android Wear平台之後，在本周三（5/17）正式登上蘋果的App Store，讓iOS用戶有了Siri以外的更多選擇。

iOS用戶能夠以語音命令Google Assistant撥打電話、傳送簡訊、傳送郵件、設定提醒、新增行事曆、播放音樂、導航或是用自然語言詢問各項事物，像是「Will I need an umbrella today？」。不過，iOS平台上的Google Assistant現在只支援英文。

其實不只是Google Assistant，Amazon Alexa與微軟Cortana也都已經進駐App Store。其中，支援英文與德文的Alexa程式主要用來與支援的裝置交流，而支援英文、日文及簡體中文的Cortana程式則較偏重查詢及提醒功能。

市場分析指出，Siri迄今仍未被撼動的最大優勢是它為現階段支援最多語言的數位語音助理，總計支援21種語言，Google Assistant預計於今年底將可支援11種語言，Alexa目前支援2種語言，微軟的Cortana則支援8種語言。