Google在周三（5/17）展開的Google I/O開發者大會上發表了全新的Google Play Protect，它被定位為全面性的Android安全服務，將出現在任何內建Google Play的Android裝置上，預計於幾周後展開部署。

Google Play Protect可持續在裝置上運作以維護裝置、資料及行動程式的安全，包括會在背景執行以掃描裝置上的所有程式，也會自動更新及採取行動，亦允許使用者手動進行程式掃描。(來源：Google)

Android安全性產品經理Edward Cunningham說明，Google每天都要掃描500億個以上的行動程式，其機器學習系統一直在注意新的風險、辨識潛在的有害程式、將程式移除或避免使用者安裝它們。所有的Google Play程式在上架前都經過嚴格的安全分析，而且就算使用者是從Google Play以外的來源下載有害行動程式，Google Play Protect也會提出警告，並時時留心那些可能越界的程式行為。

Google也在本周將Android裝置管理員Android Device Manager更名為Find My Device，同時將該程式納入Google Play Protect的一環。

Find My Device允許使用者在地圖上查找各種Android裝置，從手機、平板電腦到手錶等，然後遠端操控裝置以鎖住它、傳送訊息給它、使它發出聲響或是移除裝置上的資料。