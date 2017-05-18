繼年初GPU運算雲服務推出後，Google今日在Google I/O大會揭露第2代自製機器學習專用晶片TPU時，也一併宣布正式推出Cloud TPU運算雲服務，首次將TPU搬上Google雲端平臺（Google Cloud Platform）上，來幫助開發者縮短訓練機器學習模型的時間，藉此開發更多新應用。至於收費也將可能採取和原本GPU運算服務相同的收費模式，採按分鐘來計價。

Google今日在Google I/O大會揭露第2代自製機器學習專用晶片TPU。

做為加速機器學習運算的TPU（Tensor Processing Unit）是早年Google專為機器學習所設計的專用晶片，也是針對Google開源的深度學習框架TensorFlow所量身打造的客製化ASIC，幾年前開始部署在Google資料中心伺服器內，用於各種相關的機器學習應用。

Google在今年Google I/O大會介紹新一代TPU機器學習加速器亮相時也宣布了，將正式推出Cloud TPU運算雲服務，開始將自家資料中心內部專用的機器學習加速器TPU上雲端，讓Google雲端用戶未來也能夠在Google雲端平臺上租用TPU運算雲服務。

Google表示，新推出的Cloud TPU運算雲服務，將可以讓Google雲端用戶更容易結合TensorFlow，來縮短訓練機器學習模型的時間，也特別提升了新一代TPU運算效能，將可為每臺使用的機器設備提供高達180 TFLOPs浮點運算效能，並還提供更高叢集擴充能力，來組成更龐大機器學習系統，以提供需要大量加速運算能力的機器學習或深度學習模型訓練使用。

Google表示，在單一個機器學習訓練任務中，一次最多已經能夠利用64個TPU加速器節點，來建立機器學習運算叢集，可以提供高達11.5 PFLOPs的加速運算能力。在這之前，Google曾表示，相較於傳統的GPU，機器學習晶片TPU運算效能更好，甚至高出當代GPU有15倍之多，更是CPU的30倍，並且能獲得更好的能源效率，也能大幅減少執行機器學習應用所需編寫的TensorFlow程式碼，例如僅需100到1,500行TensorFlow程式碼，就能用於執行深度學習的AI運算任務。

Google也說明，除了Cloud TPU以外，用戶也能自行依照所需的機器學習應用需求，搭配使用英特爾第六代Skylake CPU或是混用Nvidia GPU運算服務，來做為各種機器學習訓練使用。除了Cloud TPU，目前在Google雲端平臺上，總共還提供了另外3種伺服器專用的GPU加速器運算服務，包括了Nvidia Tesla P100、Tesla K80，以及AMD FirePro S9300 x2，可供用戶租用。

Google也利用了1,000個Cloud TPU節點建立運算叢集，打造了一個能用來加速機器學習的TensorFlow研究雲，Google表示，未來也打算將這個研究雲免費提供給研究人員使用，藉此來幫助他們縮短用於訓練機器學習的時間，加快推出更多創新應用。

雖然Google目前還未公布Cloud TPU未來的收費方式，不過很可能將採取和現行Google的GPU運算服務相同的收費模式，未來將採按分鐘來計價。