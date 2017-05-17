距離Google推出雲端關聯式資料庫Cloud Spanner測試版才短短3個月，Google很快地又在本周三（5/16）宣布，Cloud Spanner正式版正式上市（GA），且Google宣稱，Cloud Spanner具備99.999％的可靠性與強大的相容性，也具備低延遲的特性。

Google Cloud Spanner是一款兼具傳統關聯式資料庫與NoSQL資料庫優點的雲端關聯式資料庫，既能提供傳統關聯式資料庫的ACID交易管理（Atomicity、Consistency、Isolation、Durability），也能提供NoSQL資料庫的水平擴充和分散資料，同時，也支援Java、Go、Python、Node.js等語法，以及支援全球跨區域存取資料。

根據Google官網，目前雲端資料管理廠商Alooma、Informatica和Xplenty已經與Google合作，採用Cloud Spanner來協助企業用戶遷移資料。此外，Google也推出12個月免費試用，鼓勵用戶體驗Cloud Spanner資料庫的價值。

另外，微軟日前也推出全球化分散式資料庫Azure Cosmos DB，提供資料庫的5種一致性模式，讓開發者依照所需來選擇需要的模式，且Azure Cosmos DB具備分散式資料庫的低延遲特性，能夠打造快速響應的程式。

Google Cloud Spanner介紹影片：