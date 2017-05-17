錯失智慧型手機市場而一蹶不振的黑莓(BlackBerry)公司可能有機會在車聯網等軟體市場找到第二春，有市場分析師透露，BlackBerry正與兩家車廠合作，將在2018年推出訂閱制的汽車資安服務。

澳洲投資銀行麥格理(Macquarie) 分析師Gus Papageorgiou日前在投資報告中透露，BlackBerry公司將在2018年推出車用資安服務，該服務將包含協助怠速中的車輛進行軟體系統更新、遠端掃描車用軟體系統是否感染病毒或遭入侵，以及在發現車載資訊系統可能危及行車安全時，警告駕駛靠邊停車等功能。

分析師預估該服務可望向訂戶收取月費10美元，並且已和Aston Martin與Range Rover兩家高階汽車品牌業者合作進行測試，不過BlackBerry並未對相關訊息作出回應；Aston Martin發言人則表示不清楚有這樣的產品測試。

BlackBerry可望推出的資安服務預計應由該公司在2010年併購的類Unix即時作業系統業者QNX研發。QNX旗下設立了自駕車創新中心，專攻自駕車相關軟體基礎架構解決方案，過去20年來並已經成為許多車廠採用的車載資訊系統軟體平台。

此外，BlackBerry也一直提供企業資安顧問服務，包括滲透測試、威脅情報、數位鑑識服務等。

在手機市場失利的BlackBerry近年來一直希望透過企業服務與軟體領域扳回一城。Papageorgiou表示，該公司的卡車貨運車隊監控管理系統RADAR獲得不少客戶的正面回應，且其提高運輸規劃效率讓部分運輸公司得以縮減車隊規模，市場前景看好，可望成為BlackBerry下一隻金雞母。

在推出車用資安服務消息傳出後，BlackBerry週二股價應聲上漲5.3%，盤中一度達到2015年3月以來的最高點14.15加幣，最後以13.84加幣收盤。