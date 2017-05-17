繼美國亞馬遜(Amazon)與日本Lawson相繼推出自動結帳無人概念商店的測試店後，韓國樂天集團(Lotte)代理的韓國7-11連鎖便利店，也宣布推出類似概念店7-11 Signature，並採用生物辨識技術輔助結帳，已登記的消費者可以不必攜帶任何載具，直接掃描手掌靜脈，便可完成結帳採買。

韓國7-11 Signature概念店16日在首爾最高大樓樂天世界塔的31樓開幕，樂天信用卡會員必須登記並掃描手掌外觀與靜脈特徵成為HandPay會員後，方可掃描手掌進入該店消費，結帳時使用者僅需再度掃描手掌，便會直接從綁定的信用卡扣款。目前該服務僅支援樂天信用卡，預計未來會陸續增加支援交通卡與其他信用卡。

使用者在登記HandPay時同時會進行身分認證，以利在購買菸類商品時，無須另行檢驗身分證件以確認年齡。不過受到相關法規限制，目前使用者在購買酒類商品時，系統仍需呼叫店員至現場認證，才會放行。

此外，該概念店還採用了新開發的360度自動條碼掃描輸送帶，取代店員結帳；概念店還採用了感應式自動門冰箱，冰箱一但偵測到前方客戶的動作為想要取用商品時，便會自動開啟。

在保全與來客行為分析方面，該店配備的監視器系統會攝錄顧客行為，以供未來分析使用，此外，該監視系統僅會在有客人進入店內時啟動攝錄，以達到節能目的。

目前7-11 Signature概念店僅供在樂天世界塔工作的樂天集團員工使用，beta測試期預計運行至7月底，再決定未來的擴充計畫。