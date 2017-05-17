臺灣區塊鏈新創DTCO昨（5/16）宣布，跟臺北醫學大學附設醫院展開合作計畫，打造phrOS的區塊鏈中介系統，協助北醫將病歷資料寫入私有鏈中，強化病歷的安全與資訊互通性。預計八月份將發表實驗成果，有機會年底前就可以應用到實際場景中，讓臺灣的區塊鏈生態更加蓬勃。

此次的合作，特別強調病歷的資訊安全。DTCO執行長李亞鑫指出，傳統的中央式資料架構管理麻煩，更需要設立多道防火牆，而且醫護人員需要取用資料，系統無法完全封閉，一旦遭到駭客攻擊或是病毒入侵，就會影響所有資料的取用。而且，中央式的資料架構是一個明確的攻擊目標。

然而，「區塊鏈不同，它的分布式資料架構讓駭客攻擊的目標消失了。」李亞鑫說明，利用區塊鏈分散式儲存的特性，能讓醫院、醫護人員與就醫民眾擁有各自的區塊鏈帳戶，在區塊鏈上互通，成為一個分布式的系統，加強病人隱私保護，還可以解決資訊互通的問題。

他舉例，未來新的病人到北醫就診，透過 phrOS就可以創造一個區塊鏈帳戶，逐步蒐集病歷資料。醫院也可以藉此提供健檢報告，醫生也可以有區塊鏈帳戶，彼此之間進行資料的互通。「利用區塊鏈來儲存病歷，不會有隱私的問題，甚至可以避免資料外洩。區塊鏈是維護資訊安全，很好的解答。」他說明。

打造phrOS區塊鏈中介系統，未來要拓展更多應用

李亞鑫表示，DTCO打造出phrOS（Personal Health Record OS）的中介軟體，要讓醫院可以簡易地利用這個系統去開發區塊鏈應用。

目前，phrOS是採用以太坊聯盟（Enterprise Ethereum Alliance，EEA）的私有鏈架構為主，不過，李亞鑫也強調，未來不只有以太坊的區塊鏈，也會整合其他區塊鏈技術，如：Hyperledger，而phrOS就是提供API讓醫院進行串接。未來，醫院若想在醫療設備上建立節點、建立智能合約，或是簽署病人同意書，就不用擔憂底層要用哪一項區塊鏈技術，透過phrOS 中介即可。「若資料涉及不可竄改且資料公正性的問題，也可能會串接到比特幣區塊鏈上。」他說。

這項合作計畫的宣布，也讓臺灣區塊鏈的進程又推進一步。李亞鑫指出，目前phrOS還在創新實驗的階段，未來也仍有許多應用潛力。北醫與DTCO之間，也要持續交流領域知識，預計今年八月份會對外展示成果。